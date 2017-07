Sergio Massa: "Al Gobierno le conviene Cristina candidata porque discute el pasado y no el presente"

Sergio Massa - candidato a senador por 1País 26-06.mp3



El candidato a senador por 1País, Sergio Massa, habló en #Novaresio910 sobres las propuestas que ofrece #1PaísREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Comenzó la campaña y juegan todos, no juegan Mauricio Macri y María Eugenia Vidal pero estarán detrás de Esteban Bullrich, Gladys Gonzalez y Graciela Ocaña. Está Florencio Randazzo, Cristina Fernández, Elisa Carrió, se le dio el quinto lugar a Daniel Scioli, Fernanda Vallejos es bastante talibana."Sergio Massa, candidato a senador por 1País: "Saludamos a los familiares de las victimas de Mendoza. Nos ponemos a disposición del Intendente y las familias"-Elecciones: "Me parece que lo más importante es cuál será el eje y la representación de la campaña, qué se vota en la elección, Cristina es candidata porque necesita los fueros, al Gobierno le conviene Cristina candidata porque discute el pasado y no el presente y nosotros somos una alternativa con Margarita Stolbizer para ver el pasado y presente, discutir que agenda tendremos en el Congreso para resolver los problemas de los argentinos."AUDIO D ELA NOTA- Hubo charlas con Randazzo: "Algunos intendentes intentaron encontrar una interna en las Paso."-"Hay que discutir la realidad de la Argentina, lo que está pasando en Pepsico pasa en muchos lugares, debemos plantear cuales serán las leyes para defender el empleo en la Argentina, el bolsillo de la gente porque vemos que suben los alimentos, medicamentos, servicios y no los salarios."-"La corrupción la tienen que explicar en tribunales, lo que tenemos es que frenar el ajuste y resolver los problemas de inseguridad. Hay que ocuparse del presente, del hoy, se discute pasado y se teoriza el futuro."-" No hay grieta es un pozo que no nos permite avanzar, el Gobierno esconde el fracaso del presente y el Kirchnerismo la corrupción del pasado."-"Bajemos los precios de los servicios públicos eliminando el IVA, bajemos los precios de los alimentos, hagamos las cosas con el presupuesto, modifiquemos leyes para la inseguridad. Se pudo hacer la ley de victima."- Daniel Scioli en el quinto lugar de la lista: "La búsqueda de fueros los hace buscar cualquier lugar."- Libres del Sur: "La relación es de trabajo, en los distritos hubo una discusión por los lugares en las listas. Nosotros sentimos que tenemos que ofrecer una alternativa, encabezamos la boleta de senadores. Ojala podamos hacer un debate para recuperar de compra en los jubilados, el aumento de los medicamentos, hacer cambios en el tema penal y procesal."-"La batalla es seguir discutiendo la grieta que e s una truchada porque los diputados de Macri y Cristina se unieron para recibir el aumento"