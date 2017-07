Susana Malcorra: "Cuando comuniqué mi decisión el Presidente me dijo que se quería matar""

Susana Malcorra - ex canciller argentina 30-05.mp3

La ex canciller argentina, Susana Malcorra, habló sobre su renuncia con #Novaresio910REPASÁ LAS MEJORES FRASESDestaca el trabajo de Susana Malcorra, y halaga su currículum- Renuncia: "Yo renuncio porque he estado alejada de mi familia por muchos años, el año pasado tuve una situación de enfermedad de mi esposo, cuando estábamos en el medio del trabajo, y ya he llegado al punto de querer estar cerca de mi familia. Pese a que no se crea."-"Es dificil venir a trabajar con el Gobierno, he venido desde afuera y es complicado porque nada se cree. Hay quienes me dicen que no debo leer nada, yo debo descontar lo que no corresponde y decir las cosas."-"La Causa Odebrecht no tiene nada que ver con mi renuncia, primero porque la vinculación de la Cancillería respecto a las causas es ser un procesador tipo correo, de lo que viene y s ale."-"Esta decisión se tomó en las fiestas, pero se fue dilatando porque siempre surgen cosas."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA- "Yo creo que el Gobierno es una mezcla de cosas, Mauricio Macri querría avanzar en cuestiones económicas, pero ha entendido que es más complejo, que los problemas sociales son serios. Macri mira lo que pasa y ahí toma decisiones, por eso cuesta leerlo."- Tema Malvinas, Hillary Clinton, fondos de Gobierno para que sea Secretaria de Naciones Unidas: "La imputación que se me hace es de 80 mil dólares, eso para una campaña es nada. Yo tendría que decir que quizás perdimos por ser amarrete, yo no he querido gastar tanto dinero."-"Mauricio Macri se sorprendió mucho, me dijo como presidente te querría matar, pero como persona lo entiendo y te agradezco. La transición fue de a poco."-&qu ot;El nuevo Canciller es una persona de carrera, con experiencia. Lo va a hacer muy bien."Luis Novaresio, conductor: "Le agradezco por su trabajo."