Victor Fera: "La Secretaría de Comercio no atiende nada, ni siquiera las denuncias."

El dueño de Maxiconsumo, Victor Fera, habló en #Novaresio910 sobre las denuncias efectuadas a la Secretaría de ComercioREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Precios: "Los precios siguen como siempre, la inflación continúa lentamente, no hay miras de pararla, los monopolios siguen manejando esto y no se hace nada."-"En promedio los productos que vendemos el primer cuatrimestre subieron un 10 por ciento. Los sectores más golpeados con los que más se usan en la canasta familiar, arroz, fideos, yerba, jabón."-"El consumidor fue el más beneficiado, se dio cuenta y cambió la actitud de compra, la mayoría va a comprar a los mayoristas. Y si no compra en la almacén del barrio, pero compran un 20 por ciento por debajo de la cadena."ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO- Durán nos decía que la Secretaría Comercio no aparece, con ustedes qué pasa?: "Está funcionando la Secretaria de Comercio?, no sabía que funcionaba. La Secretaria de Comercio no atiende nada, ni siquiera las denuncias. Está desaparecida hace tiempo. Los precios cuidados no existen en las grandes cadenas, este programa tenía dos objetivos, bajar los precios y que se exhiban los precios."- Hizo denuncias ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia: "Hice denuncia contra Molinos Río de la Plata, La Anónima, Carrefour, Coto y Jumbo, pero no hemos sido atendidos. Recibieron la denuncia, pero están durmiendo ahí, nadie se mueve."