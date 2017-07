Yolanda Durán: "Los precios aumentan continuamente"

Yolanda Durán - titular de Cedeapsa 24-05.mp3

La titular de Cedeapsa, Yolanda Durán, habló con Luis Novaresio sobre la realidad económica de los supermercados chinos- Economía: "No estamos bien, estamos remando a más no poder, no hay plata, los precios aumentan continuamente. La semana pasada aumentó todo un 10 por ciento, los primeros aumentos llegan de las marcas líderes. La inflación no para, debería haber una referencia de precios para saber si compramos bien o mal"-"Las ventas siguen estancadas, aumenta en peso, pero no en unidades. El Secretario de Comercio del Interior debe mirar, cuando hay una inflación debe poner una referencia de precios, decir si las empresas deben aumentar o no."-"Los super chinos tenemos diferencia de precios, un queso de la marca Danone nos venden a 59 más IVA y a las grandes marcas 39 más IVA, ya me quejé y nadie nos atiende."