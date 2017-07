Zulema Yoma: "Yo esperaría que sea el cuerpo de mi hijo para terminar una etapa muy dura"

Zulema Yoma - ex esposa de Carlos Menem 22-06.mp3

La ex esposa de Carlos Menem, Zulema Yoma, habló con Luis Novaresio sobre la exhumación del cuerpo de Carlos Menem JuniorREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Ayer fue un día muy duro, fue triste saber que estaban extrayendo las muestras de ADN del cuerpo de mi hijo, ojala que sea él."-"Primero se comenzó con los restos de la Morgue, luego se abrió el cajón, sólo estaban los huesitos, se armó el cadáver, está completo y paso siguiente fue ponerlo en otro cajón."-"Anoche Zulemita con jueces y la policía lo enterraron. El cráneo quedó en la Morgue hasta que se determine la identidad."-"Yo estuve en una habitación cerca. Nunca supe porque el cráneo estaba en la Morgue y no enterrado. Yo esperaría que sea el cuerpo de mi hijo para terminar una etapa muy dura, me tiene muy mal que el cuerpo esté sepa rado del cráneo."-"A Carlitos lo mataron, yo seguiré luchando con nuevos abogados. Muchos abogados tomaron el caso y lo dejaron. Fueron 22 años."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA- Hechos de inseguridad relacionados con Carlitos: "Si no tengo evidencias no puedo decir que tengan relación. Son cosas raras, el tema es que la inseguridad está grave."-"Yo quisiera que la Justicia colabore para terminar con la causa."-"No he visto a Carlos Menem, estuvo con su nieto. No sabía que se conoció la sentencia en la causa armas."-"La fuerza la saco de Dios, en un mes tendremos que saber si los restos son de Carlitos."Luis Novaresio, conductor: "Es una injusticia, 22 años para saber si los restos son de su hijo."Rosario Bigozzi, columnista: "Hay que destacar la figura de Zulemita también."