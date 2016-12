Nuevo audio en la interna policial: "Me parece que va a haber quilombo"

A la ola de robos y asesinatos que azota a varios distritos, se suma el traspaso de la Policía Federal a la nueva fuerza de la Ciudad, generando un escenario temeroso que pone un manto de incertidumbre sobre la Seguridad.

En los últimos días la aparición de audios refleja la feroz interna policial y el rechazo de muchos de los efectivos que pasarán al nuevo cuerpo de la Capital Federal.

"Si dan el uniforme bordó no me lo pienso poner. Hay mucha gente que no se lo piensa poner. Está todo podrido en la 30", asegura un supuesto policía sobre el cambio de imagen de la nueva fuerza.

"Están todos caliente. Me parece que va a haber quilombo", agrega el mensaje de audio.