Oriette Ledezma: "Cuando se llevaron a mi padre Antonio Ledezma no hubo una orden judicial, sin abogado y no sabemos aún donde esta"

Oriet Ledesma - Hija de Antonio Ledesma, Alcalde de Caracas 01-08.mp3

Oriette Ledezma, hija de Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, habló con Luis Novaresio sobre la detención de su padre, mirá lo que dijoREPASÁ ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Nos encontramos en linea con Oriet Ledesma, hija de Antonio Ledesma, ex Alcalde de Caracas. Recordemos en el contexto de la firma de la Constituyente hubo varios incidentes. ¿Saben dónde está detenido?".Oriet: "Estamos llegando a la cárcel pensando que esta acá. Quiero aclarar que el sgue siendo intendente de Caracas. [...]".AUDIO DE LA NOTALuis: "¿Lo detienen sin orden judicial?".Oriet: "Lo que corresponde es que lo hubiesen dado un abogado, esto fue terrible. Sin testigos, sin nada. [...] Se lo llevaron y no sabemos como está".Luis: "Aquí hay un debate y hay sectores políticos que todavía no han condenado a Nicolás Maduro. Dicen que hay democracia y estado de derecho".Oriet: "Yo creo que están muy mal informados. [...] Han hecho todo tipo de modificación para su favor. Han sacado a cargos votados popularmente. Basta escuchar a Maduro para saber que es lo que dice. En los medios tenemos una gran censura, tenemos 100 muertos, respecto de las advertencias".Rosario: "A todo esto se le supa su padre. ¿Cuál es la reacción de la gente que se manifiesta en las calles?".Oriet: "Nosotros seguimos en la calle, saliendo. Nosotros tenemos dos artículos de nuestra Constitución y los utilizamos. Apesar del miedo y los asesinatos seguimos saliendo a la calle. [...] Nuestra actitud es de Coraje. Muchas gracias".