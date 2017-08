Osvaldo Bassano: Tarifa de gas: "Están bailando un malambo arriba de las leyes de los derechos de las personas"

Osvaldo Bassano - Presidente de ADDUC 28-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"El tema de la factura de gas es un problema de este Gobierno, que en la norma de derecho al consumidor se comportó de manera autoritaria."-"No pueden obligar al consumidor a hacer lo que la ley no les autoriza a hacer. La factura debe venir establecida cuánto consumió, el precio y el total de gasto, al final puede decir que se puede pagar en cuotas. Están acostumbrados en Energía a sacar estas normas que son violatorias de la ley de derecho al consumidor. En la luz lo están haciendo, sin que haya una resolución."AUDIO DE LA NOTA-"No es optativa la ley de defensa al consumidor."-"Ellos harán las cosas sin promoción, es ilegal. El problema son las larga s colas que hay por el tema tarifario, entonces la gente que quiera saber la factura no le dan la oportunidad."-"Esta resolución es electoralista."-"Están bailando un malambo arriba de las leyes de los derechos de las personas. El Estado debe respetarnos. En la luz no dicen el costo total de la factura y no es correcto."-"Todavía no tuvimos reuniones con la gente de Enargas, aún no nos dicen como será el tema. Toman las resoluciones y después nos comentan. No entienden lo que es el derecho al consumidor. Nosotros hacemos juicios para que la gente no reclame por lo que ellos no cumplen."-"Es una resolución del Enargas, que tiene control sobre todas las distribuidoras."