Otra fábrica textil en problemas: Alpargatas le adelantó vacaciones a 230 empleados

La fábrica textil de la firma Alpargatas adelantó vacaciones a 230 trabajadores y se mantiene casi paralizada, en una grave crisis por ingresos de importaciones que sufre su planta de la ciudad correntina de Bella Vista.



El secretario general de la Asociación de Obreros Textiles, Roberto Vandecaveye, precisó en declaraciones a la prensa que "la situación de los 480 operarios que Alpargatas tiene en Bella Vista es totalmente incierta porque no sabemos lo que va a pasar dentro de unos meses".



El representante gremial aclaró que todavía no hay despidos en esta planta y que los trabajadores continúan cobrando el sueldo durante los días de vacaciones que tendrán hasta mediados de marzo.



"Pero la realidad es que no hay producción y la planta está paralizada por falta de ventas de sus productos", agregó el dirigente textil.



El intendente local, Walter Chávez, que es un radical de alianza ECO-Cambiemos, reconoció que la empresa "atraviesa una situación complicada porque decidieron dar vacaciones a más de 200 de los 480 operarios con los que trabaja la fábrica y así trabajan reducidamente".



Alpargatas de Bella Vista produce tejidos de hilo para la fabricación de ropa en el país y para exportar, pero el ingreso de productos textiles desde el exterior, con la apertura de importaciones, la complicaron en el mercado interno con caída en ventas.



La provincia de Corrientes ya sufrió serías complicaciones con otras plantas industriales textiles en su territorio: TN Platex de Monte Caseros en 2016 suspendió trabajadores; y Tipoití, ubicada en la Capital provincial, dejó de producir los días feriados y pudo pagar un aumento salarial de solo el 20 por ciento el año pasado.