Pablo Micheli: Salario Mínimo: "Ayer por decreto se fijó un salario mínimo en 10 mil pesos después de una discusión. Las tres centrales pedimos lo que es la canasta de pobreza que fija el Indec, la UCA, que dice que se debe ganar no menos de 14.600."

El titular de la CTA, Pablo Micheli, habló con Luis Novaresio por decreto que se fijó el salario mínimoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESInseguridad: "Estoy viviendo en Junín entonces la inseguridad la vivo más tranquilo, aunque ahora está un poco más peligros que cuando yo me crié."-"La tercera vez que me robaron en Lanús, le pusieron el revolver a mi hijo en la cabeza, a tal punto que me fui, con todo el sacrificio que significa, ahora mi hijo anda en bicicleta por la vereda. No nos merecemos esto."AUDIO DE LA NOTA-"El ruido de la moto da miedo, pobre los pibes que trabajan con la moto. No puede ser que Buenos Aires esté así. Yo creo que habrá solución. Habría que terminar con la corrupción en la policía."Luis Novaresio, conductor: "Para mí la pobreza no genera delincuencia, si la privación de lo bás ico genera exclusión."Pablo Micheli, Titular de la CTA: Salario Mínimo: "Ayer por decreto se fijó un salario mínimo en 10 mil pesos después de una discusión. Las tres centrales pedimos lo que es la canasta de pobreza que fija el Indec, la UCA, que dice que se debe ganar no menos de 14.600."-"Los empresarios lloraron, dijeron que no podían, plantearon 9800 pesos en tres cuotas, no aceptamos, en ese caso la ley dice que el Ministerio de Trabajo tiene que laudar, laudar uno cree que el Ministro va a partir la diferencia, no, laudar significó dar 200 pesos más de lo que dicen los empresarios. Se ve que están a favor de una de las partes, eso muestra que apoyan directamente al sector empresarial."-"Yo creo que el Gobierno de Mauricio Macri repitió y profundizó los errores del Gobierno anterior, no hay cambios, voy a ser candidata a d iputado. Yo estuve ocho años en la CTA y es momento que dé lugar a otra experiencia. Nuestro espacio es Creo."