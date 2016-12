Pablo Moyano: "Si hay despidos ¿voy a tener que ir a la casa del ministro?"

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se mostró escéptico del acuerdo que firmaron el Gobierno, los epmpresarios y la CGT para que no haya despidos hasta marzo del año que viene, y cuestionó con dureza la gestión del presidente Mauricio Macri respecto a su agenda para los trabajadores.



"No firmé el acta porque el Gobierno miente. El Presidente y el ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca son mentirosos, no creo que se cumpla el compromiso. Si hay despidos, ¿voy a tener que ir a la casa del ministro de Trabajo?", se preguntó desafiante.



Moyano también criticó los proyectos en danza para modificar el impuesto a las Ganancias. "Están haciendo todo un esquema que nadie entiende, en definitiva van a pagar más trabajadores". Además, cargó contra Macri: "Pobreza Cero, bajar la inflación, eliminar Ganancias, todos los ejes de campaña del Presidente fueron incumplidos. A los trabajadores no le dio ningún beneficio, queda claro que gobiernan para los ricos".



"La señora que se fue (Nd.R: en referencia a Cristina de Kirchner) estuvo 12 años sin modificar el impuesto a las Ganancias también, no solo es este gobierno. Una de las actividades que más sufre el robo el impuesto al trabajo son los trabajadores de transporte. Va a haber un plenario de todos los gremios del transporte la semana que viene y va a salir seguramente una medida de fuerza del sector".



Asimismo criticóa Macri por pedir que se rediscutan los convenios colectivos de trabajo. "Gracias a Dios que existen. Es lo mismo que en los 90: Menem quiso flexibilizar los convenios y no pudo", bramó el líder camionero".



Fuente: Ambito