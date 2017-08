Pablo Tonelli: "Freiler está apartado de sus funciones, está ahora en el jurado de enjuiciamiento, salió de la Magistratura."

Pablo Tonelli - diputado del PRO 18-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Es legal lo que se hizo con Eduardo Freiler. El plenario del Consejo estaba citado con 15 días de antelación, como el temario, comenzó en el horario fijado, y se aprobó con la mayoría requerida por la ley."-"Hace semanas que se sabía que Godoy no iba a poder continuar su rol de consejero porque no era abogado."AUDIO DE LA NOTA-"Uno no entiende porque el senador Pais no asumió antes, en la medida que Godoy renunciaba, él podía asumir."-"Freiler está apartado de sus funciones, está ahora en el jurado de enjuiciamiento, salió de la Magistratura."Salto de audio-"Nosotros vamos a juzgar a los corruptos."Majul cuestiona a Rodolfo Tailhade, no tiene la mo ral para el Consejo de la Magistratura: "Si puede integrarlo porque está designado por el Bloque del Frente para la Victoria. Si el Frente para la Victoria propone a alguien con las características de Rodolfo Tailhade hay que reprocharle a ellos."- Le reprochan el festejo al Presidente: "No sé si festejo, se mostró satisfecho de que alguien corrupto vaya a ser juzgado como corresponde."- Van a avanzar sobre Alejandra Gils Carbó: "Nosotros creemos que no es idónea para el cargo, vamos a tratar de removerla con las vías que la ley permite."Gustavo Noriega, columnista: "El Kirchnerismo sembró el poder judicial de militantes con la idea de controlar la Justicia y las causas contra ellos."-"El Gobierno ayer aprovechó y jugó muy fuerte después de ganar la elección."