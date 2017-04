Palazzo sostuvo que Macri "es el principal responsable" del paro general organizado por la CGT

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó hoy la adhesión de su gremio al paro general de la CGT y sostuvo que el presidente Mauricio Macri "es el principal responsable" de la protesta por "no dar respuesta a los reclamos de los trabajadores y sí a los sectores concentrados de la economía".



La huelga convocada para este jueves por la central sindical responde a "la falta de respuesta del gobierno a los reclamos para que cesen los despidos y suspensiones, la pérdida del poder adquisitivo y la intromisión del gobierno en las negociaciones paritarias queriendo poner un techo", dijo a Télam.



"A la hora de hacer cuentas, debería tener presente que si la medida representa 15.000 millones de pesos, las desgravaciones impositivas al agro y a las mineras que él estableció al inicio de su mandato, costaron 70.000 millones de pesos a la Argentina", puntualizó.



Palazzo, quien forma parte de la Corriente Federal dentro de la CGT, aseguró que "los datos oficiales desmienten al Gobierno", al mencionar "la caída de 6 puntos en la actividad industrial, el 3 por ciento en la construcción y en la la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas".



Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, pronosticó hoy que el paro nacional de actividades convocado para mañana tendrá una "alta adhesión" y dijo que "las fábricas van a estar vacías, no va a haber gente en las calles" lo que expresará un "malestar social" que la central obrera busca "poner en agenda".



Consultado en radio Mitre por el efecto de los cortes de calles y accesos que realizarán mañana los movimientos sociales en adhesión al paro, Schmid los minimizó y sostuvo que "el piquete va a ser inocuo porque no va a haber transporte, las fábricas van a estar vacías, no va a haber gente en las calles".



El también titular de la Confederación de Gremios del Transporte negó que la mayoría de la gente no quiera sumarse al paro y lo justificó a partir del relevamiento efectuado por la central obrera "no solo en la ciudad de Buenos Aires", sino también en el conurbano bonaerense y en las provincias.