Para Aguad, "fue un error no prever las consecuencias" del acuerdo con Correo

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se refirió al acuerdo del Gobierno con el grupo Macri por el Correo Argentino, y consideró que "quizás el error fue no haber previsto las consecuencias políticas del acuerdo".



Sin embargo, consideró que "desde el punto de vista jurídico, la propuesta que hicimos fue impecable. Fue avalado por la sindicatura, por la Justicia y por los 600 acreedores. Si el deudor, en lugar del Correo Argentino, hubiera sido Juan Pérez, no estaríamos hablando de esto".



En una entrevista que brindó al diario La Nación, Aguad ratificó que "nunca" habló con el presidente, Mauricio Macri, de este tema. "Entiendo que el Presidente no lo conocía. Fue una cuestión que se trabajó y se cerró dentro de mi ministerio", señaló al respecto.



"Es increíble lo que está pasando, quienes no han cumplido con la ley me interpelan a mí que sí quiero cumplir con la ley. Lo dije en el Congreso: estamos intentando cobrar una deuda que en términos reales es un 10% de la deuda originaria, producto de la devaluación de la moneda en la ´década ganada´. Porque esto comenzó en 2003 y terminó en 2015. El presidente dijo que negociemos de nuevo; el 16 tenemos una nueva audiencia y veremos si podemos negociar de mejor manera", argumentó.



Asimismo, el ministro sostuvo que "no está descartado" pedirle la quiebra a la empresa. "Si no podemos cobrar, la otra salida es la quiebra, donde muy difícilmente cobremos. Es una empresa sin bienes porque fueron expropiados por el Estado durante el kirchnerismo", señaló.



Consultado sobre la figura presidencial, Aguad advirtió que "hay que cuidar al Presidente, es una premisa clave. El populismo está al acecho, tratando no sólo de que nos equivoquemos, sino que nos caigamos".