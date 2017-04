Para Aranguren, creció la inversión y pasó la "etapa más difícil" de subas tarifarias

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, destacó hoy que "creció la inversión" en la Argentina y agregó que ya pasó "la etapa más difícil" de los aumentos en las tarifas. "Creció la inversión. El año pasado se adjudicaron inversiones por el orden de 6.500 millones de dólares, siendo 4.000 de esos millones para energías renovables", dijo el funcionario macrista.



El Gobierno hizo el año pasado dos rondas de licitaciones, con 59 proyectos que están hoy en construcción; y por energía térmica, con la resolución 21, llegaron otros 2.500 millones de dólares, resaltó el ministro.



En ese sentido, evaluó: "Cuando alguien dice que en la Argentina no están llegando las inversiones, es falso".



Al referirse a los incrementos en las tarifas, subrayó: "La etapa más difícil pasó, que fue la readecuación tarifaria del año pasado, y ahora las etapas van a ser más sencillas, en forma gradual". "Nuestro objetivo es, primero, mejorar la calidad del servicio eléctrico", aseguró y resaltó: "Hoy, aproximadamente, de los 13,2 millones de hogares argentinos que tienen acceso a la red de gas natural, 4,2 millones, es decir, casi el 30%, tiene la tarifa social federal. Aquel que lo necesita, tiene una protección del Estado".



En diálogo con un matutino porteño, puntualizó: "Hemos cambiado la forma del Gobierno anterior, que subsidiaba la oferta para todos y para todas, y ahora estamos subsidiando la demanda para aquellos que lo necesitan".



Respecto de la renuncia del ahora exsecretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda, quien acusó a Aranguren de "autoritario", indicó: "Fue una circunstancia no esperada. Creo que el hecho que provocó que se haya rebalsado el vaso de José Luis fue un hecho menor, que se podía haber resuelto con una llamada telefónica".



"Él considera, creo que no lo hizo de forma vehemente mientras formaba parte del equipo, que el desarrollo de Vaca Muerta no es compatible con el impulso a las energías renovables, y creo que él está equivocado", analizó.



De ese modo, consideró: "Seguramente, no lo meditó adecuadamente, porque las energías renovables no son una elección que hacemos, sino que lo vemos como una obligación que tenemos por ley".



Respecto de la emergencia eléctrica, el ministro señaló que se trata de "un decreto que tiene finalización el 31 de diciembre de este año". "Nos permite ir tomando medidas para afrontar la deficiencia energética.



Creo que iremos tomando los pasos para decir que no tiene necesidad que dure esa emergencia, especialmente porque iremos incorporando energía limpia disponible a inicios del año próximo", pronosticó.