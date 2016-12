Para Barrionuevo, el movimiento obrero tiene motivos para ir a un paro, pero dice que cuidan la gobernabilidad

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, consideró que el movimiento obrero tiene "motivos para a ir a un paro" por la situación económica, aunque planteó que la dirigencia gremial cuida la gobernabilidad del país.



"Tenemos motivos para ir a un paro, pero cuidamos la gobernabilidad," dijo hoy el titular del sindicato gastronómico en una entrevista publicada en el diario Clarín.



Adujo que la cúpula sindical tiene "argumentos de sobra para parar 24, 36, 48 horas, pero no. Nosotros cuidamos la gobernabilidad. Somos los que más aportamos hoy a la gobernabilidad con el sacrificio de los trabajadores: devaluación, inflación, recesión, desempleo".



"Cuando se hizo la unidad de la CGT, dije que la tarea más difícil que íbamos a tener nosotros era sostener a este gobierno, porque era un gobierno débil," planteó.



Para el ex legislador peronista, los únicos que pierden con este gobierno "son los trabajadores. No hay duda, y también las pymes. Los banqueros y los grandes empresarios son los que se están haciendo el gran festival. Esos no pierden nunca".



"Macri tarda mucho en poner en funcionamiento la obra pública, en hacer viviendas. Cuando se construyen viviendas se les da trabajo a por lo menos 36 ramas de gremios que tienen que ver con la vivienda. Eso es reactivar," se quejó.



Luego hizo referencia a su relación con el presidente Mauricio Macri y recordó que "con amigos de la política, radicales y peronistas, lo ayudamos en la campaña para que sea presidente de Boca y después lo ayudamos en la Ciudad".



"Acá en el sindicato, fundamentalmente mi cuñado Dante (Camaño), que es el secretario general de Capital, acá se hacían las listas de fiscales", reconoció y negó que lo haya ayudado en la campaña presidencial de 2015.



Por último, Barrionuevo apuntó duramente contra el kirchnerismo al que evaluó como "lo peor que nos pasó a los argentinos y al país, uno de los gobiernos que más plata manejó".



"Gracias al campo, a la soja, dispuso de US$ 650 mil millones en los doce años de gobierno y nos dejaron un país destrozado. De eso se robaron US$ 10 mil millones entre funcionarios, familiares y amigos. Fue el gobierno más destructivo que hubo", completó.