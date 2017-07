Para Dujovne, el plan económico no se cambia por las elecciones

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ratificó que el Gobierno no modificará su política económica de cara a las elecciones legislativas, y vaticinó que este año el país estará "mucho mejor" que en 2016. "El Gobierno tiene un plan económico que no se diferencia de otro cuando hay elecciones".



No podemos hacer magia, porque cuando la Argentina intentó tomar atajos nos fue mal. Queremos construir institucionalidad, estabilidad y que la economía crezca", enfatizó el funcionario. Y estimó que este año, "se va a llegar con una economía mucho mejor que la de 2016, cuando tuvimos que afrontar una crisis gigantesca que se venía arrastrando".



"2016 fue un año difícil, donde hubo que enfrentar los costos de atajar esa crisis. A partir de ahí empezamos a estabilizar el barco y tuvimos una economía que generó trabajo en el sector privado", subrayó.



El jefe del Palacio de Hacienda vaticinó que en las elecciones legislativas de octubre próximo "la gente va a votar algo mucho más amplio que un programa económico".



Según el funcionario, "todos los días vamos a estar un poco mejor, la inflación va a ser más baja, el poder adquisitivo va a mejorar, la inversión y el aumento de exportaciones va a generar una nueva ronda de consumo y del empleo".



"Se pone en marcha un circulo virtuoso que en la Argentina no funcionaba desde hace mucho tiempo", evaluó. En declaraciones televisivas, Dujovne señaló además que "durante el Gobierno anterior, la gente recurría al consumo como forma de proteger sus ahorros por la inflación, porque no tenía otra forma de cuidar el dinero".



"Hoy hay créditos inmobiliarios que permiten que las familias accedan a una vivienda. Por supuesto que esa gente debe restringir el consumo, porque ahora está comprando una vivienda que antes no podía", aseguró. Dujovne resaltó, también, que el Gobierno "habla con la verdad, no falsea estadísticas, no roba, y comunica".