Para el Gobierno nacional, el paro es "incomprensible"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo hoy que el Gobierno se seguirá sentando a la mesa de las negociaciones con los sindicatos, pero señaló que "no hay hoja de ruta para el día después del paro, porque no hay consignas claras de por qué se está parando", al calificar la huelga general convocada para mañana por la CGT como una acción "incomprensible".



"Los paros son siempre la última instancia y no es este el caso. No hay consignas claras, nos vamos a sentar al día siguiente y no va a haber una hoja de ruta porque no tienen consignas claras de por qué estamos parando", insistió el funcionario en radio La Red.



Agregó que "siempre" el Gobierno propicia reuniones con los representantes de los trabajadores y recordó que el presidente Mauricio Macri "se sacó una foto en la Casa Rosada firmando un acuerdo para lanzar 100.000 viviendas, producto de una mesa de diálogo para la construcción en la que trabajamos durante cinco meses, durante todas las semanas", en referencia al acto del lunes último en Casa de Gobierno.



"Esto demuestra que el diálogo nunca se rompió y hace incomprensible el paro", concluyó el ministro.