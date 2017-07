Para la CAME, si suben los combustibles "será difícil bajar la inflación"

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió hoy que "se hace difícil cumplir con el objetivo de bajar la inflación", al argumentar que el aumento de combustibles impactará en los precios.



El presidente de la entidad, Fabián Tarrío, aseguró: "Nos preocupa que en la industria manufacturera y el comercio los mayores costos del transporte impactarán negativamente sobre la rentabilidad empresaria, sobre todo en aquellas compañías que no los puedan trasladar a los precios".



Luego de que los combustibles aumentaran entre 6% y 7,2% en las estaciones de servicio de la Capital Federal y el Conurbano, la CAME advirtió que "se hace difícil cumplir con el objetivo de bajar la inflación".



"Este nuevo aumento golpea fuerte al sector pyme, que no consigue recuperar competitividad, sobre todo cuando la presión fiscal es la más alta de la región y los costos de combustibles descendieron en los países que compiten en la exportación", consideró la confederación en un comunicado.



Sin embargo, Tarrío evaluó que la nueva suba "no fue una decisión del Gobierno", al argumentar que se trató de "un acuerdo firmado en febrero de este año entre productores de petróleo y refinadores para que 2017 sea el camino de transición de libertad de precios en el 2018".