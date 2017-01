Para Lagomarsino, la jueza Arroyo Salgado "le miente a la población" sobre la muerte de Nisman

El técnico informático Diego Lagomarsino, propietario del arma de la cual salió el proyectil que causó la muerte del fiscal Alberto Nisman, aseguró que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado "le miente a la población" cuando afirma que el ex titular de la UFI "murió un día antes" de que su cadáver fuera hallado en un departamento de Puerto Madero.



"Arroyo Salgado miente cuando dice que Alberto murió el sábado (17 de enero de 2015) y no el domingo (18 de enero de 2015) cuando lo encontraron sin vida en Puerto Madero. Ella no le dice la verdad a la población y eso es grave por su condición de juez federal. Hasta ahora, no hay ningún cambio en la causa", declaró Lagomarsino a la señal televisiva C5N.



Como Especialista en informática, Lagomarsino trabajaba a las órdenes de Nisman en la Fiscalía Especial abocada a la causa AMIA, y asegura que, a pedido del funcionario judicial, le acercó un pistola versa arma calibre 22 que era de su propiedad, de la cual salió la bala que causó la muerte del fiscal.



Lagomarsino aseguró que Nisman le pidió esa pistola "porque quería proteger a sus hijas" después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrir el rol que había jugado Irán en el ataque a la mutual judía



"Alberto (Nisman) me mintió cuando pedía un arma, le mintió a sus familiares cuando les dijo que iba a venir desde Europa a fines de enero y lo hizo con el mensaje que dejó en un grupo de whatsapp a los que trabajábamos con él", señaló.



Lagomarsino afirmó que trabajó en varias oportunidades con Arroyo Salgado, y que "compartió varias cosas" con la magistrada federal que fue pareja de Nisman y tuvo con él dos hijas.



Además, el técnico informático aseveró que en su primera declaración en la causa que investiga la muerte de Nisman, la magistrada afirmó que el fiscal "se podría haber suicidado con pastillas".



"Arroyo Salgado cambió muchas cosas que dijo en esta causa. En su primera declaración afirmó que Nisman se podría haber suicidado con pastillas. Pretende perjudicarme y sostiene que maté a un tipo. En rigor, lo único que quiero es llegar a la verdad", remarcó.