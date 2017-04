Para Macri, los créditos hipotecarios "son un antes y un después en la vida de millones de argentinos"

El presidente Mauricio Macri destacó la importancia de los nuevos créditos hipotecarios anunciados el viernes pasado y remarcó que "son un antes y un después en la vida de millones de argentinos" en una columna de opinión publicada hoy por el diario "El Día" de La Plata bajo el título "El sueño de la casa propia".



El texto es el siguiente:

"Hay sueños particulares, que algunas personas tienen y otras no. Y hay sueños que muchos compartimos: tener una vida plena acompañados de nuestros afectos, contar con un trabajo que nos motive y nos permita desarrollar nuestros talentos, y sentir que nuestro esfuerzo vale la pena porque construye aquello que queremos lograr, como tener una casa propia.



En la Argentina tenemos mucho por hacer en este sentido. Hoy tenemos un déficit de alrededor de 4.000.000 de hogares, entre los que hacen falta construir y los que necesitan refacciones. Es una problemática que lleva varias décadas y que fue postergada una y otra vez. Como pasa con todas las dificultades, dar la espalda a los problemas no hizo más que agravarlos.



Hace 16 meses, cuando empezamos a recorrer este camino, nos comprometimos a hacerlo juntos a partir de la verdad, terminando con la lógica del atajo y del parche que tanto daño nos hizo. Por eso, el viernes sentí una enorme alegría al cumplir con un pedido que me hicieron muchos argentinos, al contarles sobre los nuevos créditos hipotecarios a 30 años, con tasas y cuotas bajas, accesibles para todos. Ya están disponibles en los bancos Nación, Provincia y Ciudad y esperamos que pronto se sumen los bancos privados.



Hasta ahora en la Argentina casi no existía el crédito hipotecario. La inflación y las tasas de interés fijas hacían que los ingresos requeridos superaran varias veces el ingreso familiar promedio. Para muchos argentinos las cuotas exigidas eran una valla difícil de saltar, un sueño imposible.



Los nuevos créditos son un antes y un después en la vida de millones de argentinos, para esas familias que hace años alquilan y que sienten que mes a mes su dinero se les va en algo que no es de ellos, que perdían la posibilidad de ahorrar y de concretar sus proyectos. Estos nuevos créditos son una herramienta para que, pagando una cuota igual o menor a un alquiler, muchas más personas puedan tener su casa; un lugar donde crecer y ser felices, donde proyectar nuevas metas y desarrollarlas con tranquilidad.



Esto es democratizar el crédito, haciéndolo accesible para todos. Esto es hacer lo que hay que hacer; una muestra más de que el país avanza en una nueva etapa en la que juntos estamos sentando las bases para que en la Argentina todos tengan las mismas oportunidades.



Quizás muchos que estén leyendo ahora piensen "estos créditos no son para mí". Pero, así como dije el día del anuncio, lo vuelvo a decir: sí, ¡esto es para ustedes! Para Lucrecia, por ejemplo, una vecina de La Plata que me escribió un mensaje por Facebook hace unas semanas contándome las ganas que tenía su hijo, que trabaja en un centro de salud, de obtener un crédito y poder tener un lugar chiquito pero suyo en donde poder empezar a armar su propia familia.



Por eso, hoy les digo que se animen. Cuentan con un Estado que está decidido a acompañarlos en sus proyectos, a apoyarlos para que los puedan concretar. Acérquense al banco, pregunten, sáquense las dudas que tengan y vean cómo poco a poco el sueño de la casa propia se va haciendo realidad.



Hoy esto es posible porque llegó el cambio. Nos comprometimos con el largo plazo, a poner juntos el país de pie sobre una base sólida. Cuando hace un año salimos del default, muchos vieron ese hecho como una noticia lejana, que no los beneficiaba personalmente en nada. Pero fue el éxito de esa negociación que, junto con la desaceleración de la inflación, le permitió a la Argentina contar con mayor estabilidad y tomar crédito a tasas internacionales bajas, y ofrecer ese mismo dinero a muchísimas familias para que, por ejemplo, pudieran comprar su casa. También a las pequeñas y medianas empresas de todo el país, para que pudieran crecer y generar empleo de calidad.



Lo que pasó durante años con el crédito pasa con todo: con las calles de tierra que esperan desde siempre ser pavimentadas, con los caminos rotos que nunca nadie arregló, con las cloacas que no se hicieron, con la energía que no se desarrolló, con la educación que fue abandonada a su suerte. Por eso, haciendo lo que hay que hacer, estamos saliendo adelante.



Tenemos grandes desafíos, y sabemos con claridad cuál es el camino. Lo estamos transitando juntos y ya se empiezan a ver los resultados. Vamos a seguir avanzando, porque ese es nuestro compromiso con los argentinos".