Para Marcos Peña "Cristina Kirchner es el pasado" y Sergio Massa, un "tribunero"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que la expresidenta Cristina Kirchner "es el pasado al que muy poca gente quiere volver", a la vez que calificó de "tribunero" al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.



"Ella es la misma de siempre. La diferencia es que antes nos teníamos que bancar dos horas de cadena nacional, ahora es una expresión minoritaria", afirmó Peña en referencia a Cristina Kirchner.



En declaraciones al canal América, el jefe de Gabinete sostuvo que "Cristina Kirchner es una figura que genera de todo: adhesión, morbo, miedo".



"Es una persona que se ha ido aislando políticamente", indicó Peña, al ser consultado sobre las declaraciones que brindó este jueves la exmandataria.



Asimismo,indicó: "La razón por la que nosotros gobernamos y ella no es porque la mayoría de los argentinos se hartó y se rebeló contra el fracaso acumulado, la mentira y la hipocresía".



"Los que ya gobernaron no tiene ni la humildad de hacerse cargo de algo, van a seguir mintiendo y agrediendo. Dejen un paso a otra generación, a otra gente. No nos queremos quedar toda la vida, queremos laburar y hacer las cosas bien", afirmó.



Además, Peña sostuvo que Cristina Kirchner y Sergio Massa tienen el mismo objetivo: "Para crecer, necesitan que nos vaya mal", dijo.



"Con Massa tuvimos muy buen diálogo a principios del año pasado. Apoyó hasta un momento donde pensó que se complicaba. Por eso dijimos que es la persona menos confiable y creo que la Argentina lo sabe: es una persona tribunera que dice lo que la gente quiere escuchar para tratar de llegar al poder", disparó el ministro coordinador.



Por otra parte, el funcionario defendió el plan económico implementado por el Gobierno nacional e insistió en que "no hay soluciones mágicas".



"Tenemos un camino difícil de generar crecimiento, inversión y de ir mejorando el gasto público ayudando a los mas débiles para que no sufran esa situación", sostuvo.