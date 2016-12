Para Zulema Yoma, Cristina Kirchner "tuvo la valentía de decir una verdad"

La exprimera dama Zulema Yoma consideró hoy que la expresidenta Cristina Kirchner, quien declaró ante la Justicia que cree que la muerte de Carlos Menem Junior fue un "atentado", "tuvo la valentía de decir una verdad".



"Para mí, tuvo la valentía la doctora Kirchner de decir una verdad", sostuvo la exesposa del exmandatario Carlos Menem, luego de que Cristina Kirchner declarara en Río Gallegos que no creía que la caída del helicóptero hubiera sido un accidente.



En declaraciones al canal A24, Yoma subrayó que "la Justicia tiene que cambiar y actuar como corresponde y que no intervenga la política".



La madre de Carlos Menem Junior se refirió a la actuación del juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien tiene a su cargo la causa por la muerte de su hijo, y recordó que el magistrado "está siendo investigado por su accionar en el Consejo de la Magistratura".



"Para dilatar son mandados a hacer, pero después de 22 años para investigar es cada vez es más difícil, más años pasan, peor es", resaltó Zulema Yoma.



A su entender, "si sale la verdad es por el bien de todos los que viven en este país, que se dejen de tapar las cosas".



Además, reiteró que Carlos Menem, tras negarlo en un principio, afirmó que la muerte de su hijo fue un atentado.



"(Menem) me lo confirmó fehacientemente, inclusive me habló de cosas lamentables que han sucedido con este atentado", agregó la exprimera dama.