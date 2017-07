Patricia Bullrich: "No podemos saber si es un grupo terrorista el que hackeó la página del Ejército, se está investigando"

Patricia Bullrich - Ministro de Seguridad de La Nación 20-06.mp3

La Ministro de Seguridad de La Nación, Patricia Bullrich, habló con Luis Novaresio tras el hackeo que sufrió en su página web el Ejército ArgentinoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Recién la intendente Mónica Fein dijo que nunca había visto un operativo de seguridad que va a impedir el acceso de la gente al monumento cuando esté el presidente (Novaresio)- Es un mecanismo de seguridad que se hace en estos actos masivos. Esto está hablado con la provincia de Santa Fé. Ha habido en el último tiempo manifestaciones que no han sido las más democráticas para el presidente. (Bullrich)- Temen algún tipo de incidente? (Novaresio)- Siempre estas oportunidades se aprovechan para esto... (Bullrich)AUDIO DE LA NOTASobre los carteles mexicanos de la droga: "Estos carteles tienen una característica distinta a las que operan en la Argentina, las que más comúnmente vemos por el negocio de la droga. Los carteles mexicanos tienen una forma de trabajo más empresarial. Eran todos mexicanos que vivían en Puerto Madero y que tenían una empresa chaqueña que está involucrada como pantalla."En relación al hackeo de la página del Ejército Argentino: "Estamos empezando a hacer la investigación correspondiente y no puedo saber una respuesta hasta no saber de dónde viene la matriz".- Cómo le cae que no venga el Papa Francisco? (Novaresio)- Tiene más que ver con la agenda del Papa, no voy a hablar eso. Este año nosotros vamos a tener lo del G20 y el Papa va estar en esas dimensiones de seguridad. (Bullrich)