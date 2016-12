Peña dijo que la despenalización del aborto no está en agenda del Ejecutivo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que "por el momento" el gobierno no tiene "en agenda" avanzar en el tema de la despenalización del aborto y consideró que "es un debate que tiene que ver con la vida parlamentaria" y con una "cuestión de libertad de conciencia dentro de los bloques" legislativos.



En la rueda de prensa que brindó esta mañana en Casa de Gobierno junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Peña fue consultado sobre la decisión del papa Francisco de disponer que los sacerdotes tengan la "facultad de absolver" a quien haya cometido el "pecado grave" del aborto, y también sobre el pedido de la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovi -de visita en Argentina- quien bregó por la necesidad de una ley de aborto legal en el país.



"Es un debate que tiene que ver con la vida parlamentaria. Hoy no hay proyecto del gobierno de modificar la normativa. En la vida parlamentaria tiene que ver con una cuestión de libertad de conciencia dentro de los bloques. En este momento no está en agenda avanzar en ese sentido", aclaró Peña ante la consulta de la prensa.



En cuanto a la decisión del papa Francisco, el jefe de Gabinete señaló que "es una definición del ámbito religioso", subrayó que "no ha cambiado la mirada de la Iglesia católica sobre el tema del aborto" y aclaró que "corresponde al ámbito religioso poder opinar sobre eso".