Peña no descartó un acuerdo con Sergio Massa por Ganancias

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no descartó un acuerdo con la oposición en el marco del debate que dará Diputados por el Impuesto a las Ganancias, aunque pidió "no mentir a la gente" en referencia a la iniciativa de Sergio Massa, líder del Frente Renovador.



"Es importante que todos los dirigentes expliquen cómo se paga. Los números que presentaron originalmente no cierran", afirmó el funcionario en declaraciones formuladas en Cadena 3 durante una visita a Córdoba.



"Nunca está descartado el acuerdo", afirmó Peña al ser consultado como se prepara el oficialismo para dar debate este martes en sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Consultado sobre la propuesta del Frente Renovador, el jefe de ministros pidió "no mentir a la gente".



Además, dijo: "Estamos haciendo lo posible que es mucho. Es importante que todos los dirigentes expliquen cómo se lo paga. Los números que presentaron originalmente no cierran", advirtió. Peña, en ese contexto dijo: "Ojalá que en las horas que quedan se pueda lograr un acuerdo".