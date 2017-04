Pensiones vitalicias: cuántos cobran los ex presidentes y vices de Argentina

Una pensión de 180 mil pesos. Esa es la cifra que cobra el ex presidente Carlos Saúl Menem. Pero el riojano no es el único. Según la Comisión Nacional de Pensiones, cinco ex presidentes y tres vices cobran una pensión vitalicia especicial. El dato curioso, uno de los que más cobra es Adolfo Rodríguez Saá, quien duró una semana en el cargo y en segundo lugar, detrás de Menem, figura Fernando De la Rúa, que llegó a gobernar dos años solamente.

Según un informe hecho por La Nación, Carlos Menem encabeza el listado con una pensión de casi $ 178.000 por mes. Fernando de la Rúa ocupa el segundo lugar con $ 176.443 y Adolfo Rodríguez Saá se ubica en el tercer puesto. El ex gobernador de San Luis es quizá uno de los casos más paradigmáticos: como la ley de jubilaciones y pensiones no establece un tiempo mínimo de permanencia en el cargo para tramitar la asignación, luego de haber ocupado la presidencia por siete días, el hoy senador nacional cobra una pensión de $ 158.334.

Luego de que el Gobierno confirmó en julio pasado que Cristina Kirchner percibía el beneficio como cónyuge y heredera de Néstor Kirchner, además de la pensión propia, el Ministerio de Desarrollo Social, a partir de un dictamen de la Procuración del Tesoro, suspendió desde noviembre de 2016 el pago de la pensión vitalicia asignada en su condición de ex presidenta.

En ese mismo procedimiento se la intimó a elegir entre la percepción del beneficio vitalicio derivado de Néstor Kirchner y la de ella. Como a la fecha no hizo uso de esta opción, se le dio de baja la pensión que le correspondía por haber sido presidenta.

El dictamen de la Procuración del Tesoro también intimó a "requerir la devolución de los montos percibidos de más y, eventualmente, iniciar las acciones judiciales que resultaren necesarias". En el caso de que Cristina Kirchner elija mantener la pensión de Néstor Kirchner , el monto a devolver, de acuerdo a lo depositado hasta octubre de 2016 y según datos de la Comisión Nacional de Pensiones, asciende a $ 1.479.556. Actualmente Cristina cobra 153.174 pesos mensuales de la asignación derivada de Néstor Kirchner.

El caso del ex vicepresidente Amado Boudou también presenta algunas particularidades. Inició el trámite de su pensión a principios de 2016, pero a la fecha no comenzó a percibir su asignación. Por este motivo presentó un amparo ante la Justicia.

Entre los beneficiarios de pensiones vitalicias presidenciales que menos cobran, se encuentran Bety Nelly Andrés, esposa de Roberto Levingston, quien recibe $ 114.316 por mes, María Estela Martínez de Perón (que reside en España), con una asignación de 101.216 pesos mensuales, y Amalia del Carmen Guido, hija del presidente José María Guido, con $ 99.390.

Para el caso de los ex vicepresidentes, Víctor Martínez, quien acompañó a Raúl Alfonsín en el gobierno, se ubica en el podio con $ 125.542 mensuales, seguido de cerca por Julio Cobos, quien recibe $ 124.343 y Daniel Scioli , quien inició el trámite de su pensión al dejar su cargo como gobernador y cobra $ 94.508.

Pagos retroactivos

Según datos de la Comisión Nacional de Pensiones, como resultado de un recurso presentado ante la Justicia, De la Rúa cobró un monto retroactivo de 479.681 pesos.

A Rodríguez Saá también se le liquidó un saldo a agosto de 2007 porque, según informan desde la Comisión Nacional de Pensiones, "se le aplicó la prescripción de cinco años desde la petición de la pensión".

Julio Cobos confirmó el cobro retroactivo de $ 1.123.119 netos, y explicó que "por decisión propia y de su familia" donó en su totalidad a Cáritas Mendoza, Fundación Conin, Vínculos en Red Asociación Civil y al comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, entre otras instituciones. Además, el ex vicepresidente de Cristina también dona su dieta como senador para un programa educativo que él mismo creó y da becas a estudiantes de Ingeniería de universidades nacionales.

