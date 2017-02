Pinedo: "Hay grupos mafiosos que creen que pueden manejar la Argentina"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, señaló que "hay grupos mafiosos que creen que pueden manejar la Argentina".



"Hay grupos mafiosos que creen que pueden manejar la Argentina; hay grupos mafiosos en los puertos, otros vinculados con la droga. Toda esa gente no desapareció, está ahí dando vueltas", indicó el senador de PRO en una entrevista publicada hoy en el diario Clarín.



"No estoy hablando de un gobierno, son varios gobiernos", remarcó Pinedo.



Para el legislador se trata de personas "que tenían fiscales amigos, policías amigos, que tenían espías amigos, que tenían jueces amigos y que tenían políticos amigos. Y podían amenazar, podían extorsionar, podían generar miedo para beneficiar sus intereses, sus negocios". Y consideró que para avanzar en educación y trabajo "hay que herir intereses" de esos grupos.



En el camino de esa transformación, recordó que "en 30 años la aplicación del sarmientismo transformó a la Argentina en un país alfabeto" y consideró que "ahora en vez de carretas tenemos Internet, definitivamente podemos hacerlo mucho más rápido".



"Tenemos que innovar en educación", continuó Pinedo, para quien "lo más gráfico que yo leí sobre eso es un autor que se llama Omar Argüello, que dice que hay que repatriar a los excluidos, una frase que me pareció impresionante porque muchos hablan, pero pocos se ocupan de los excluidos".



En este sentido, pidió "mejorar la educación, mejorar la capacitación para el trabajo".



Pinedo consideró que la política debe hacer un pacto de educación y trabajo para que las mafias no gobiernen la Argentina, porque "si la política no hace ese pacto, va a ser dominada por las mafias".

Consultado sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que el Gobierno modificó la ley de riesgos de trabajo, expresó que "el Presidente decidió encarar con determinación para terminar con la avivada de unos pocos y darles verdadera cobertura a los trabajadores" y que el apuro fue porque "había que hacerlo antes de que terminara la feria judicial para evitar así una catarata de juicios".



En cuanto a la las investigaciones judiciales en torno a la ex presidenta Cristina Kirchner, Pinedo apuntó que "si se demuestra que ella cometió un delito, pagará las consecuencias como corresponde" y si no, "será mejor para Cristina porque habrá aclarado las dudas que existen sobre sus bienes".



Además, Pinedo habló del asesor político presidencial, Jaime Durán Barba, y se mostró más cerca de la política tradicional que de las redes sociales y el estilo del consultor, pero aseguró respetar sus posturas.



"Algunos disparates dice, pero la mayor parte de las veces él tenía razón y no yo, en la práctica. Yo decía "va a pasar tal cosa" y pasaba lo que decía Durán Barba. Al final aprendí a respetar su mirada y a valorarla. Pero yo soy político, no soy un duranbarbista", se diferenció.



Además, expresó su admiración por su abuelo, del mismo nombre que él, quien fuera ministro de Economía del presidente Agustín P. Justo.



"Es el primer instrumentador del intervencionismo del Estado en la economía. El primer gran impulsor de un Estado muy activo para movilizar las fuerzas económicas, el primer autor de un plan que se llamó el "plan Pinedo", de 1940, de industrialización motorizada por el Estado y construcción de viviendas populares. Lo que hoy sería un gobierno muy progresista", sentenció y consideró que su abuelo "sacó a la Argentina de la crisis del 30 en el año 33".