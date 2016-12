Polémica por el dictamen que elimina la fiscalía contra violencia de género

Mariela Lobozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, aseguró que no existe la voluntad de "promover una política criminal" por violencia de género.



"Pese a la tercera marcha del año por los femicidios, no está en agenda pública la preocupación acerca de que esto es un fenómeno social que también amerita que haya un área especializada que promueva la política criminal en esta materia", expresó Lobozzetta.



La Cámara de Diputados dictaminó el pasado martes a favor de la reforma del ministerio Publico Fiscal de acuerdo en un plenario de las comisiones de Justicia, legislación Panel y Presupuesto Hacienda. Sin embargo, el dictamen aprobado, que incorpora algunas procuradurías y elimina otras, no contempló a la UFEM, que ya fuera creada por la Procuraduría por vía de resolución.



"La UFEM fue creada por la procuradora, la ley habilitaba a la procuradora, además de las ya creadas por ley, a crear nuevas en la medida en que se presenten fenómenos criminales novedosos de alta gravedad", señaló Lobozzetta.



"Al modificar la ley orgánica teniendo la oportunidad de cristalizar esa estructura (la UFEM), y a pesar del fenómeno que se vio a la luz de todo el mundo un fenómeno de altísima gravedad y de alto impacto social, no se incorpora ni se contempla", agregó.



En declaraciones al diario Ambito Financiero, al ser consultada sobre la razón de la no inclusión de la UFEM Lobozzetta destacó la posibilidad de "una acción deliberada" o que forme parte de "un descuido" de los legisladores que podría ser subsanado.



"La primera hipótesis es que haya sido una acción deliberada lo cual nos parece bastante irracional en este contexto social en el que donde la violencia de género crece, donde los femicidios crecen, donde hoy son una preocupación social altísima", señaló.



"La segunda de las hipótesis que barajamos es que haya sido un olvido, un descuido de la ley que haya pasado en el apuro de aprobar las modificaciones", añadió.