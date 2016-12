Polémica por La Saladita: "Se fue un malandra y vino una inútil"

Primer round: Jorge Castillo, el dueño de La Salada, anuncia que se va de Santa Rosa luego de que la intendenta Norma Trigo anunciara que el paseo de compras debía abonar 20 millones de pesos y que no cumplía con normas antísismicas.

Segundo round: ambos se enfrentan por canal 7 y las excusas y agresiones estuvieron a la orden del día.

"No me quieren cobrar las tasas", explicó Castillo y señaló que enviará una carta documento para depositar el dinero judicialmente, si no le quieren cobrar,

Frente a esta acusación, Trigo señaló: "No le podemos cobrar, porque no está habilitada, tenía una habilitación provisoria extendida por Sergio Salgado hasta el 31 de diciembre de 2014", señaló la intendenta de Santa Rosa.

"Le hemos enviado una carta documento apra que ponga en condiciones a La Salada, no ofrece seguridad ni para los que trabajan ni para los que concurren a comprar, cuando ponga todo en condiciones se lo podría habilitar. Lo único que quiero es que cumpla con la ley como corresponda, como cualquier comerciante", explicó Trigo.

Frente a esto, Castillo trató de "mentirosa" a la funcionaria municipal y agregó que es "una mala administradora".

"Me pueden poner un medidor de obras, culpa suya me han robado dos veces, usted no habló nunca conmigo", manifestó Castillo dirigiéndose a Trigo.

"Hay una sola realidad y es que usted es incapaz de manejar los destinos de Santa Rosa, se fue un malandra y vino una inútil", aseguró Castillo.

Ante estas acusaciones, Trigo explicó que existe una ordenanza que le aplica un canon a La Salada pero mientras no se cumpla con las condiciones, el predio no será habilitado.

El anuncio

En su cuenta de Facebook Castillo desarrolló los motivos. Dijo: "En respuesta a los numerosos llamados que estoy recibiendo de parte de gente de Mendoza, CONFIRMO por este medio que la respuesta a lo que me preguntan es afirmativa. He tomado una decisión. ME VOY DE SANTA ROSA. El motivo es muy simple. NO ME DEJAN TRABAJAR. No me dan garantías de ninguna naturaleza. No me dan ninguna certidumbre para que siga invirtiendo. Tampoco me dan seguridad (en menos de un mes sufrimos dos robos de magnitud y nada se sabe aún de los responsables). Ni mi inversión ni el trabajo de la gente que me acompaña puede estar sujeto a los vaivenes, intereses y presiones de una campaña electoral (somos individuos y familias de trabajo, no una estrategia de campaña)".

El viernes, la concejala Norma Trigo, como intendenta a cargo y junto con parte de su gabinete interino, había dado una conferencia de prensa. Allí, entre otros temas, se informó que La Salada debería pagar desde ahora $20 millones anuales de tasas. Además, se dijo que se exigiría la presentación de planos de la obra, que no cumpliría con las normas antisísmicas del Código de Edificación de Mendoza, y también se había advertido que no sería habilitada definitivamente hasta que no se regularizara completamente.