Por culpa de Anello, el plantel argentino tomó una drástica decisión

Lionel Messi, como capitán y cabeza de esta Selección argentina, tomó el micrófono y emitió un comunicado de parte de todos los jugadores.

A raíz de la acusación que emitió el periodista de radio Mitre Gabriel Anello sobre la relación de Ezequiel lavezzi y la marihuana, el plantel argentino decidió no "hablar más con la prensa".

Todos los convocados asistieron a la sala de conferencias de prensa para acompañar a Messi que dio el anuncio y explicó los motivos: "Recibimos muchas acusaciones y faltas de respeto"

"Lo que dijeron del Pocho (Lavezzi) es muy grave", agregó Messi. Anello tiró que el jugador de la Selección fumó un cigarrillo de marihuana en la concentración y que en virtud de ello, Edgardo Bauza había decidido dejarlo fuera del banco de suplentes.

"Lo que se dice queda y la gente lo cree", dijo La Pulga, quien a su vez se disculpó con el resto de los periodistas: "Sabemos que hay muchos de ustedes que no entran en ese juego pero si no lo cortamos hoy, no lo cortamos más".

"Nos van a seguir matando pero no vamos a meternos en ese juego", cerró Messi.



El tuit de Anello que despertó el odio de los jugadores del seleccionado.