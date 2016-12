Presidentes latinoamericanos felicitaron a Trump con cautela

Los presidentes y líderes de América Latina felicitaron este miércoles a Donald Trump por su sorpresiva victoria en las presidenciales de Estados Unidos, cautos ante el magnate que en la campaña prometió duras políticas antiimigración y llamó "violadores" a los mexicanos.



México



El presidente mexicano Enrique Peña Nieto estuvo entre los primeros líderes de Latinoamérica en enviar sus felicitaciones a Trump, muy criticado en México por su discurso en contra de los inmigrantes ilegales y por llamar a los mexicanos "violadores".



"Felicito a Estados Unidos por su proceso electoral y le reitero a @realDonaldTrump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral", escribió en su cuenta Twitter. "México y Estados Unidos son amigos, socios y aliados que deben seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte", agregó.



Brasil



Michel Temer, presidente de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, fue el primero en la región en reaccionar a la sorpresiva elección, pero con cierta cautela diplomática.



"No cambia nada en la relación de Brasil con Estados Unidos", dijo en una entrevista con una radio brasileña. Además se mostró confiado en que el presidente electo "tendrá que tener en cuenta las aspiraciones de todo el pueblo estadounidense".



Venezuela



El gobierno venezolano ha guardado silencio hasta ahora sobre el triunfo de Trump. En cambio, el lídero opositor y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, expresó su respeto a la "decisión del pueblo norteamericano" y abogó por sus emigrados compatriotas: "No queremos que vayan a expulsar a nuestros hermanos venezolanos que están allá trabajando".



En tanto, Lilian Tintori, esposa del político preso Leopoldo López, dijo esperar que tras estas elecciones el gobierno estadounidense siga apoyando "al pueblo entero venezolano" en la defensa de los derechos humanos.



Argentina



"Felicito a @realDonaldTrump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos", escribió el presidente de centroderecha Mauricio Macri, en su cuenta de Twitter.



Uruguay



"Cualquiera hubiera sido el resultado hay un impacto para todo el mundo", dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez en una entrevista televisada.



"El pueblo norteamericano resolvió y, como corresponde, hay que respetar la decisión soberana del pueblo", añadió. Pero su predecesor, José Pepe Mujica, fue mucho más expresivo: "Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo, así que grabala bien: ¡socorro!".



"Es suficiente. Es explícita (...) Chau", dijo en declaraciones a una radio local.



Colombia



Aunque respaldó la candidatura de Hillary Clinton porque "ofrece más garantías" para la paz de su país, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó su deseo de continuar con las privilegiadas relaciones de ambos países.



"Celebramos espíritu democrático de EE.UU. en #ElectionNight. Con @realDonaldTrump seguiremos profundizando relación bilateral", escribió en su cuenta Twitter.



Bolivia



El presidente de Bolivia, Evo Morales, un áspero crítico del "imperialismo estadounidense", poco o nada ha dicho en estas elecciones sobre Trump, pero este miércoles escribió en Twitter: "Saludar triunfo de @realDonaldTrump Esperamos trabajar contra el racismo, machismo, la antiinmigración, por la soberanía de nuestros pueblos".



Cuba



Cuba, que logró una histórica reconciliación diplomática en 2015 con Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama, hasta ahora no se ha pronunciado sobre la victoria de Trump. Sin embargo, el gobierno de Raúl Castro anunció este miércoles que realizará maniobras militares entre el 16 y 18 de noviembre. El "Ejercicio Estratégico Bastión 2016", que moviliza a las tropas cubanas frente a una hipotética invasión desde Estados Unidos, se realizan cada cierto tiempo desde 1980.



Nicaragua



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludó el triunfo de Donald Trump y manifestó la disposición a trabajar en una agenda que privilegie el diálogo y la paz en el mundo.



"Saludamos su triunfo de ayer" y "nos sumamos a quienes creemos que es posible trabajar con los Estados Unidos, para contribuir a un mundo que privilegie diálogo y entendimiento", expresó Ortega en una escueta misiva a Trump.