"Pronto usted va a morir": la nueva amenaza a Macri

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que ya está abierta una investigación en relación a la nueva amenaza que sufrió el presidente Mauricio Macri el jueves en Twitter e insistió en que la política oficial es mantener una "clara persecución penal a todos aquellos que tengan un lenguaje violento, a fin de evitar la impunidad".



"Nuestra política –dijo la funcionaria– es la persecución penal de todas aquellas personas que generan amenazas de este tipo y quieren generar un clima de violencia. Avanzamos con los departamentos de cibercrimen y con las denuncias a la línea 0800 del ministerio. Cuando esto ocurre, inmediatamente judicializamos los casos y los seguimos para que no queden sin resultados", confió la ministra en declaraciones a la prensa.



Con imágenes y voz

La amenaza en cuestión fue difundida mediante un video desde la cuenta @xLitleSado donde se escucha una voz distorsionada con el siguiente mensaje: "Señor Presidente nadie nos va a detener y por sus crímenes contra los argentinos, pronto usted va a morir. ¡Viva Perón!".



Además se muestra un cartel con una leyenda en manuscrito que afirma: "Macri te vamos a matar", debajo del cual hay ocho balas de grueso calibre. También circuló, en la misma cuenta, otra foto donde se observa una mano con una pistola.



"El mensaje es muy tétrico, de una persona que dice que va a matar a Macri por lo que está haciendo", relató la ministra en relación a la gestión de Gobierno, e insistió en que en estos casos se actúa "siempre de la misma manera: hacemos una investigación y el resultado es que en casi todos los casos que se reportaron a lo largo del año, tenemos a las personas procesadas. Nuestra política es no a la impunidad, para que no se tome la violencia como algo cotidiano. Tenemos una clara estrategia de persecución penal a todos aquellos que tengan un lenguaje violento, lo hicimos todo el año y ayer mismo lo hicimos en este caso", insistió.



También contó que la cuenta desde la que se emitió la amenaza es ficticia y se abrió con un nombre ficticio pero que estas personas "siempre dejan puertas por dónde investigar".



Antecedente

El lunes 19 de este mes un hombre de 37 años fue detenido en una vivienda de Mar del Plata por haber amenazado también al presidente Macri, y a miembros del Gobierno bonaerense, a través de la misma red social.



El Ministerio de Seguridad detalló que agentes de la Policía Federal habían allanado dos casas de la ciudad balnearia, y que el personal policial detuvo a un hombre e identificó también a su esposa, de 40 años.



Según las pesquisas policiales, ambos serían los responsables de la cuenta de Twitter @LOBA_ISIS, creada el 17 de noviembre del año pasado, que tiene 671 seguidores y desde la cual se habrían escrito los mensajes intimidatorios contra los funcionarios públicos.



Ley de Ganancias en mano, brindó con sindicalistas



El presidente Macri compartió en la residencia de Olivos un brindis de fin de año con representantes de distintos sindicatos, 24 horas después de haber conseguido la aprobación de la nueva ley de Ganancias con colaboración de gremialistas afines.



Participó la cúpula de la CGT integrada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, además de José Luis Lingieri, Antonio Caló y Andrés Rodríguez.



La recepción tuvo lugar en el quincho de la quinta presidencial. Acompañaron a Macri el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el secretario de la presidencia y Fernando De Andreis.



Completaron la mesa Armando Cavallieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Roberto Fernández (UTA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Oscar Rojas (Maestranza) y Rubén Sandoval (Perfumistas).