Pymes rechazan el pago de un bono de $2.000

Pequeñas y medianas empresas advirtieron este miércoles que no pagarán el bono de $2.000 para fin de año porque no es obligatorio, mientras consideraron que el plus sería adecuado en un contexto de "crecimiento y desarrollo".





Las declaraciones fueron formuladas luego de que el Gobierno, la CGT y empresarios pautaran habilitar una negociación de un bono base de 2.000 pesos no remunerativo para trabajadores del

sector privado, que no tendrá carácter obligatorio pero serviría para frenar el paro general.





La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) adelantó que el comercio no pagará el bono, al igual que lo sostuvo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN).





"Ante las consultas de Cámaras y Federaciones referidas a las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, por un presunto acuerdo con el sector empresario para que se haga cargo de un bono con un piso de $2.000 para fin de año, la CAME informa que los empresarios mercantiles Pyme no están obligados a ello", subrayó.





Dijo que "se acordó con el sector sindical un aumento del 19% en dos tramos que absorbió la oferta inicial de bono en la negociación paritaria".





El presidente de la CGERA, Marcelo Fernández, evaluó: "Entiendo que había que frenar un paro, pero el acuerdo del bono se debería haber dado en un contexto de crecimiento y desarrollo".





"El Gobierno podría hacer un esfuerzo de descontarlo de los impuestos a las pymes", argumentó en diálogo con Radio del Plata, mientras alertó que no ve señales de recuperación en el sector.





Así, resaltó: "Entiendo que haya que dar números alentadores, pero lo que se tiene que dar es realidad".





El presidente de la CEEN, Francisco Dos Reis, argumentó que "las unidades productivas más pequeñas son las que más reconocen la necesidad de dar un bono de fin de año, pero al mismo tiempo son las que no van a poder afrontar este compromiso si el Gobierno no da incentivos, como por ejemplo exenciones impositivas".





Según sostuvo en un comunicado, la mesa de diálogo establecida entre el Gobierno, empresarios y la CGT fue "un pacto que excluyó a micro y pequeños empresarios".





"Las micro y pequeñas empresas no vamos a poder pagar el bono, porque la situación económica a la que nos ha llevado este Gobierno es muy delicada", enfatizó Dos Reis.





Cuestionó, de ese modo: "El culpable de esta situación es el propio Gobierno con sus políticas de ajuste, que provocan pérdida del poder adquisitivo, cierre de empresas y desempleo" e insistió que por ello "tiene que ser el Gobierno el encargado de resolverlo".





Por parte de los empresarios, asistieron al encuentro en Casa Rosada con funcionarios Adrián Kaufmann Brea y Daniel Funes de Rioja (UIA); Juan Chediack y Gustavo Weiss (Cámara Argentina de

la Construcción); Jorge Luis Di Fiori, y Gonzalo De León (Cámara Argentina de Comercio); Daniel Pelegrina y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina); Daniel Llambías (ADEBA); Adelmo Gabbi y

Guillermo Carracedo (Bolsa de Comercio de Buenos Aires).