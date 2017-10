El lateral paraguayo de River Jorge Moreira sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda y no podrá formar parte el próximo martes del primer encuentro de la serie semifinal de la Copa Libertadores ante Lanús, en el que será titular el juvenil Gonzalo Montiel.



Según el parte médico difundido por el club de Núñez luego del entrenamiento de este sábado por la mañana, a puertas cerradas en River Camp de Ezeiza, Moreira padece una "lesión muscular en isquiotibial izquierdo".



Si bien no se detalló el grado de la lesión, es un hecho que el próximo martes no podrá actuar, por lo que una de las dudas que debía resolver Marcelo Gallardo se le simplificó.



Es que el Muñeco todavía no había definido quiénes ocuparían los laterales de la defensa, un sector clave para neutralizar los ataques de Lanús, que suele hacer mucho daño por las bandas.





Lo cierto es que Montiel, de gran actuación en el histórico 8-0 frente a Jorge Wilstermann en la revancha de los Cuartos de Final, volverá a tener su oportunidad.Del lado izquierdo, Gallardo se inclinaría por el uruguayo Marcelo Saracchi, quien le ganaría la pulseada a Milton Casco luego de su buena actuación contra Atlanta, con gol incluido, por los Cuartos de Final de la Copa Argentina el último miércoles.Saracchi fue uno de los tres cambios que realizó Gallardo en la lista de buena fe para la recta final de la Copa Liberadores, junto al charrúa Nicolás De la Cruz y el juvenil Alan Marcel Picazzo.Picazzo es delantero, tiene 18 años y debutó con gol en la victoria por 3-1 ante San Martín de San Juan por la Superliga argentina.La aparición del pibe de Concepción del Uruguay no deja de ser sorpresa ya que, hasta hace no mucho tiempo, ni siquiera aparecía en el radar del "Muñeco" para el primer equipo.Los tres que fueron dados de baja de la lista son Arturo Mina, quien se fue del club, Rodrigo Mora -en plena recuperación- y Joaquín Arzura, cedido al Osasuna de España.En todo este contexto, Gallardo incluiría entonces el próximo martes en el estadio "Monumental" a Germán Lux; Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Saracchi; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio; Carlos Auzqui, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Ignacio Scocco.