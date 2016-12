Qué le falta a Argentina para ser sede del Mundial 2023

Federico Susbielles, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), admitió que "hacen falta cuatro estadios" para ingresar en la consideración de FIBA y adjudicarse la organización del Mundial 2023 de la disciplina.



"Hacen falta cuatro estadios. Deberían tener una capacidad de 8.000 personas sentadas en la primera fase y 16.000 para la final", remarcó el dirigente.



El titular de la entidad madre del básquetbol argentino informó que "algunos estadios están", aunque aclaró que se "están barajando sedes tentativas, no hay ciudades fijas".



"Algunas sedes tienen la infraestructura adecuada y otras deben mejorarla. También hay algunas posibilidades sorpresa que vamos a estar trabajando en estos dos meses y esperemos que se concreten positivamente", enumeró Susbielles al programa radial "Reloj de 24", que se emite por AM 530.



"Argentina está en condiciones de elaborar una buena propuesta. Tiene situaciones que lo colocan en una posición de privilegio como su historia, la pasión por el deporte y la estructura de trabajo que existe en el país", se entusiasmó el dirigente.



Argentina es el único postulante de América para organizar la Copa del Mundo que seguirá a China 2019. Los otros candidatos son Australia (por Oceanía); Hong Kong, Japón y Filipinas (Asia); Turquía, Serbia, Rusia, Polonia e Israel (Europa).



Semanas atrás las distintas asociaciones expusieron y se interiorizaron de lo que pretende la Federación Internacional (FIBA) para el Mundial 2023. "Hay buenas sensaciones desde el primer día", consideró el bahiense Susbielles.



La posibilidad de organizar la Copa del Mundo, en una tarea mancomunada con la Secretaría de Deporte de la Nación, no "deja de lado", según el dirigente, la chance de ser anfitrión de la Copa América 2017, tal como se especuló en un primer momento.



"Es un torneo que no es clasificatorio para la Copa del Mundo y es un poco complejo conseguir el canon económico que solicita FIBA. No es una tarea primaria de la Confederación aunque nos gustaría organizar el torneo", dijo el directivo.



"Para el nuevo equipo que debe formarse es importante que se juegue en nuestro país y con el proceso de identificación de la gente. Por eso queremos encarar esta Copa América con la ilusión de ganarla", indicó.



Por último, en torno a la elección del próximo DT del seleccionado argentino, Susbielles resaltó que la decisión se tomará "en febrero como máximo".



Existe la posibilidad de la continuidad del entrenador bahiense, Sergio Hernández, quien podría asumir una función "full-time" con el combinado albiceleste.



"Estamos en esa ventana de tiempo. Seguimos conversando con la Comisión de Selecciones y el Consejo directivo de la Confederación", expresó.