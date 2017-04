Racing recibe a Tigre con el condimento de la presencia de Facundo Sava

Embed

Racing Club, sexto en las posiciones y con el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores, será local ante Tigre hoy por la 19na. fecha del certamen de Primera División, con condimento que provoca la presencia de Facundo Sava, entrenador de la visita, quien le inició juicio a la entidad de Avellaneda tras haberlo despedido en agosto pasado.

El encuentro se desarrollará en el estadio Presidente Perón, desde las 18, con el arbitraje de Pedro Argañaraz y televisado por Telefe.

En primera división jugaron en 61 ocasiones, con 29 triunfos de Racing, 18 de Tigre y 14 empates.

En algunas ocasiones las cuestiones ajenas al juego superan a las que suceden dentro de la cancha y hoy, más allá del atractivo desarrollo que prometen ambos equipos, el morbo estará dado en la salida al campo de juego de Sava y el interrogante respecto a como será recibido por la hinchada académica.

Sava, quien fue jugador del club entre 2006 y 2008, fue despedido en agosto pasado luego de que Racing perdiera la Copa Bicentenario como local ante Lanús cuando su contrato culminaba a mediados de 2017, tras alcanzar un 48 por ciento de eficacia, siendo reemplazado por Ricardo Zielinski.

El ex delantero negoció con la dirigencia, no llegó a un acuerdo para cobrar la totalidad del contrato y finalmente recurrió a la vía legal para acceder a ese dinero, que suma alrededor de 9.000.000 de pesos, con la salvedad de que la parte que le corresponde a él, no a su cuerpo técnico, sería donado al predio Tita Matiussi que posee la entidad en Sarandí.

La duda surge en cuanto a la manera en que será recibido Sava, pero se especula que la gente lo tratará con indiferencia o con algunos tibios aplausos, ya que el dinero sería donado por el "colorado", además de la muy buena imagen que ofreció como jugador (66 cotejos y 28 goles), dejando todo en adversas circunstancias como la Promoción que le ganó a Belgrano en 2008.

En cuanto a lo ligado con el juego, Racing llega tras lograr un gran triunfo de visita ante Quilmes por 3 -2 luego de estar 0-2 con 10 hombres, aunque la tarea del equipo que dirige Diego Cocca fue muy mala en el primer tiempo y si llegó la victoria fue por la pobreza del local y el gran momento que atraviesa Gustavo Bou.

Racing, que de local posee un 74 por ciento de eficacia, sufre en la zaga y tiene una insalvable carencia en la zona media, con falta de gestación de juego, convirtiéndolo en dos equipos en uno; el defensivo con muchas ventajas y el ofensivo capaz de quebrar cualquier defensa con Bou y los juveniles Lautario Martínez, Brian Mansilla o Pablo Cuadra, a la espera del inminente regreso de Lisandro López.

Son 10 puntos los que separan a Racing de Boca y esa distancia asoma como difícil de reducir, por eso la prioridad del equipo de Avellaneda es consolidarse entre los cinco primeros y clasificar para la Libertadores de 2018.

Tigre tuvo un gran debut con Sava como DT (reemplazó a Pedro Troglio) superando a San Lorenzo de local por 4 a 3, con dos goles en los tres minutos cortando una serie de seis cotejos sin ganar.

Si se tiene en cuenta que los equipos de Sava, en especial en su paso por Racing y ya lo demostró en su estreno en Victoria, son de marcar muchos goles pero también permisivos en la zona defensiva, y que la Academia de local debe buscar los tres puntos, el desarrollo promete emotividad.

En Racing los cambios con relación al equipo que venció a Quilmes serán dos: Emanuel Insúa por Pablo Alvarez (expulsado) y Miguel Barbieri por Sergio Vittor (desgarrado), mientras que en Tigre no está confirmada la alineación pero no se descarta que sea la misma oncena que triunfó ante San Lorenzo.