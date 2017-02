Real Madrid- Napoli, con Maradona como invitado especial en el palco

Embed

Real Madrid, defensor del título y uno de los máximos favoritos a lograrlo este año, recibirá a Napoli, que con el aliento de Diego Armando Maradona intentará ganar por primera vez en su historia en el Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.El Madrid, ganador de once trofeos de la máxima competición continental, llega a este encuentro como favorito, pero su juego genera muchas dudas y criticas pese a marchar líder de la Liga española de fútbol con un punto más que Barcelona , con dos partidos menos, por lo cual se espera mejore en su torneo favorito, donde ganó dos de los últimos tres años.Zinedine Zidane, entrenador 'merengue', alineará desde el inicio al portugués Cristiano Ronaldo, quien lleva 95 goles y pelea mano a mano con Lionel Messi por ser el primero en llegar al centenar de goles en la Champions, junto al francés Karim Benzema, pero no podrá formar la BBC, ya que el galés Gareth Bale todavía no se recuperó de una lesión en un tobillo.Los 'Blancos' tienen la necesidad de ahuyentar los fantasmas y sacar un buen resultado que le permita viajar con garantías a Nápoles para jugar la vuelta y recuperar parte de la confianza perdida en las últimas fechas.Napoli tendrá en el Bernabeu el aliento de 10 mil hinchas, con Diego Armando Maradona entre ellos, ídolo de los tifosis, quien jugó 259 partidos en el club del Sur de Italia y lo llevó a ganar dos scudettos, una Copa Italia, una Supercopa italiana y una Copa UEFA."Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y estamos muy contentos de verlo en Madrid porque es un jugador excepcional que nos verá en directo y una buena persona. Gracias a Dios que no juega, estamos contentos por esto", aseguró el croata Luka Modric, quien declaró su admiración por el jugador argentino.Los napolitanos marchan terceros en el "calcio" a nueve puntos de la Juventus, pero son el equipo más goleador del torneo con 57 tantos y uno de los cuatro que menos recibió (26 en 24 jornadas), sus dos principales puntos de apoyo para buscar ganar por primera vez en su historia en el Bernabéu.Maurizio Sarri, entrenador del 'azurri', podrá contar con el belga Dries Mertens, jugador clave en el andamiaje del equipo, que sumó 14 goles en los últimos 10 partidos.En el estadio Allianz Arena, Bayern Munich será local ante Arsenal , en el que será su séptimo enfrentamiento entre ambos en la máxima competición continental en los últimos cinco años.Bayern llega como líder de la Bundesliga alemana, con una cómoda ventaja de siete puntos sobre el segundo, Leipzig, pero el juego que despliega esta lejos de su mejor versión, por lo que, de cara a la Liga de Campeones, hay muchas dudas en el entorno.Pese a estar invicto desde la reanudación del campeonato, con 3 victorias y 1 empate, sumado a la clasificación para cuartos de final de la Copa de Alemania, el equipo da la impresión de hacer lo justo y necesario para ganar, como lo hizo el fin de semana pasado, cuando se impuso como visitante a Ingolstadt (0-2), con los dos goles en el tiempo adicionado.En tanto, Arsenal, prácticamente fuera de la pelea por el título de la Premier League inglesa -cuarto, a 10 puntos del Chelsea-, tiene todas sus esperanzas depositadas en el certamen continental, competición en la que lleva seis temporadas cayendo en la fase de octavos de final.Los 'Gunners' tendrán como titular al delantero chileno Alexis Sánchez, ex jugador de River Plate, y al arquero colombiano David Ospina, quien fue pretendido por Boca Juniors en receso veraniego.