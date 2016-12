Rechazaron el pedido de indagatoria a la vicepresidenta

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de indagatoria para la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en la causa en la que se investiga el origen del dinero que le robaron de su domicilio particular el año pasado.



Fuentes judiciales informaron que el juez desestimó el pedido de indagatoria había sido presentado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, puesto que sólo es "denunciante" en la causa no así "parte" en el expediente.



De esta forma, el juez consideró que al no ser parte como querellante en la causa se le rechazó su pedido de indagatoria. Ante el pedido de indagatoria presentado días atrás, el abogado de Michetti, el ex camarista federal y exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, pidió el rechazo del planteo puesto que "excede las facultades previstas para el denunciante".



Lijo consideró que "teniendo en consideración que únicamente las partes se encuentran habilitadas por el ordenamiento ritual para proponer diligencias" es que desestimó el planteo. El juez resolvió el "desglose" del escrito de Martínez Herrero con el pedido de indagatoria y "su devolución".



La Justicia investiga el origen de los 245.000 pesos y 50.000 dólares que fueron robados de la casa de la dirigente del PRO la noche del 22 de noviembre pasado, cuando tuvo lugar el balotaje que definió a Mauricio Macri como Presidente de la Nación.