Rendidos a sus pies: la prensa española llenó de elogios a Lionel Messi

La prensa española ubicó este jueves al astro argentino Lionel Messi en el centro de la escena con numerosos elogios tras mostrar anoche su mejor versión en el Barcelona al señalar tres tantos en el triunfo de los catalanes sobre el Manchester City inglés por 4-0, por la fase de grupos de la Champions League.

El diario catalán SPORT tituló "Messi destrozó al City de Guardiola" y agregó que el futbolista argentino "dio todo un recital y el entrenador del equipo inglés soñará con él".

Otro periódico catalán, Mundo Deportivo, señaló que "Messi es la mejor táctica que existe", y reseñó: "Se trató de un festival del futbolista argentino que señaló su segundo hat-trick en la actual edición de la Liga de Campeones y le volvió a amargar la visita al Camp Nou a Pep Guardiola en un emocionante partido".

Por su parte, el medio deportivo madrileño Marca consideró que "Messi hace lo que quiere" y añadió que "hasta que Leo quiera, el Barça será el Barça de Messi".



En su comentario se analizó que el futbolista rosarino "es el dueño del espectáculo, el que castiga los errores y desquicia a sus rivales".

También estimó que "poco importa que al otro lado esté Guardiola. El balón es del argentino, el partido lo gobierna y lo guía hacia donde él quiera. El City se equivocó tres veces, y en las tres apareció Leo. Hizo un hat-trick y acabó con todo. Porque en el fútbol, a día de hoy, manda Messi".

El Periódico de Catalunya tituló "Messi es la diferencia" y puntualizó que "aquello de que Messi marca la diferencia, es una verdad como un templo, se vio en toda la extensión. En un partido donde Barça y City se neutralizaron mutuamente, emergió el talento, la inspiración, la inteligencia, la pillería... todo lo que es Messi".

A su turno, As, otro de los rotativos deportivos madrileños, destacó que "el fútbol es de Messi" y en la crónica consignó que "el argentino convirtió el césped del Camp Nou en el patio del "cole", en un potrero de Rosario o en una plazoleta de cualquier pueblo para decirle a todo el mundo que entrenadores, periodistas, analistas y filósofos del balón podemos hacer mil elucubraciones a priori...pero que el fútbol es suyo".

En tanto que La Vanguardia fue más allá y tituló que "No hay dinero para comprar a Messi" y en la crónica del partido expresó que "si alguien le llamó, él no levantó el teléfono. Porque Leo Messi no tiene contactos en el móvil cuando se viste de azulgrana y salta al campo. No hay amigos".