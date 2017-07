Riquelme contó por qué no va a ver a Boca a la Bombonera

Juan Román Riquelme, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors, expresó este martes que no le interesa lo que diga Diego Maradona en los medios de comunicación y aseguró que Carlos Tevez es "un buen chico" como respuesta a los dichos del actual delantero de Shanghái Shenhua de China.

"No me interesa lo que diga Maradona; cambio de canal. No me interesa lo que diga y mis amigos saben que no me pueden contar. Soy una persona honesta y no miro la tele", dijo Riquelme con tono pausado, pero con gesto adusto, en entrevista con Fox Sports.

En la larga entrevista, el ex "10" xeneize habló del fanatismo que tiene su hijo por Boca: "Es maravilloso ver a mi hijo tan contento, esperando por el partido de mañana (miércoles). Para mí eso es lo máximo y deseo que Boca salga campeón. Esperemos que los muchachos hagan un gran partido y nos regalen el torneo".

En otro orden contó por qué no va más a la Bombonera: "Agustín (su hijo) se siente más cómodo si yo no voy a la cancha porque puede putear. 'Pá no me gusta venir con vos porque la cámara enfoca para acá y tengo que ver el partido sentado y no puedo putear', me dice".

Finalmente, el ex Villarreal de España rechazó la oportunidad de convertirse en entrenador porque la pasa "muy bien" en su domicilio, en la localidad de Don Torcuato, junto con su familia y amigos.

"Estoy contento acá. Como asado, estoy con amigos, la paso de maravillas. Fui un afortunado de jugar en el equipo que soy hincha, cumplí el sueño y me pasaron todas. Nací en la villa de Don Torcuato y me encuentro con el cariño de la gente. Es maravilloso todo esto porque tengo los amigos del barrio, me tratan con cariño y soy uno más acá ¿Director técnico? Pierdo un partido y se hacen un festín; me están esperando", concluyó Riquelme.