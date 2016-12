Riquelme no se guardó nada

El exfutbolista Juan Román Riquelme afirmó este jueves que si la Selección argentina jugara de local en el estadio La Bombonera clasificaría "fácil" al próximo Mundial de Rusia, al tiempo que pidió que el astro Lionel Messi no se lesione más y dijo que en Boca "pasan cosas raras".





"La Selección Argentina tiene que jugar en La Bombonera. Clasificamos fácil. Es el único estadio que se mueve. Vos te quedás quieto ahí y la cancha se mueve. No es normal, no pasa en ningún lugar", confió Riquelme.





En una charla íntima con el programa "Doble 5" de TyC Sports, en pleno césped de La Bombonera, Riquelme agregó: "Nosotros sabíamos que se ponían a cantar y había un gol". En ese sentido, se refirió a la chance de "mudar" la cancha de Boca a otro lugar de la Capital Federal o reformarlo para que ingresen más hinchas a ver los partidos.





"Todos los estadios que se hagan para el hincha de Boca va a quedar chico. Si hacen un estadio para 100 mil personas, tienen que tener la capacidad de hacerla mover", sostuvo.





Sobre la actualidad de la Selección argentina, que está en puesto de repechaje en las Eliminatorias sudamericanas y tiene que jugar frente a Brasil como visitante y Colombia de local, Riquelme dio su impresión y valoró la presencia de Messi





"Esperemos que (Lionel) Messi no se lesione más porque, cuando pasa, Argentina es un equipo al que le puede ganar cualquiera. Con Messi, es un equipo fuerte. Sin él, es un equipo normal", consideró el excrack de Boca, quien aventuró además que "la Selección va a sufrir en Brasil".





"El día que Messi se lesiona somos un equipos normal que nos puede ganar cualquiera, lo digo hace mucho y decían que lo hacía de mala manera. Ahora que no estuvo y se perdieron un par de partidos, le piden por favor. Tenemos la ilusión de que nos regale un Mundial. Siempre que esté él, hay que tener confianza", completó.





Sobre su relación con la Selección argentina, logros y desencuentro con Diego Armando Maradona, explicó: "Siempre tomé las cosas de una manera muy simple. Boca era mi trabajo. Y en la Selección si hay un DT con el que no me siento cómodo, prefiero que juegue otro. No compartía decisiones y me tocó mirar el Mundial por televisión, pero tranquilo. Me quedé en Paz".









"No es fácil armar un gran equipo"





Como cada vez que habla Riquelme, el mundo Boca hace silencio y escucha, y en este momento de irregularidad, en el que el "Xeneize" todavía no encuentra la consistencia necesaria, la palabra del ídolo es certera.





"No es fácil armar un gran equipo, recién llegaron muchos jugadores jóvenes, es normal... A Guillermo (Barros Schelotto) le va a llevar un tiempo. Los hinchas vamos a tener que esperar", arrancó Román. Enseguida, sin embargo, reconoció que vio "cosas raras":





"Tobio fue suplente seis meses, se fue a Brasil, volvió y ahora es titular. Pablo Pérez antes era cuestionado cuando estaban Orion y Cata Díaz, y hoy es muy importante, es el capitán...".





"El club hizo compras más a futuro que para que ahora salgan las cosas bien. Hay jugadores muy chicos que no podemos pretender que se hagan cargo de Boca. Sebastián Pérez fue al Sub-23 y fue suplente, Bentancur tiene pocos partidos en Primera...", agregó el 10 , quien, además, elogió a Carlos Tevez.





No obstante, justificó el bajón en su nivel: "Es el mejor del fútbol argentino y es lógico que nos sorprendamos cuando no saca ventaja, pero esto es un deporte de equipo. Él necesita a los volantes y a los laterales, cosas que hoy no hay".