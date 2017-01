River enfrenta al San Pablo de Brasil en la semifinal de la Florida Cup

Alejado de la triste realidad del fútbol argentino, River se encuentra en tierras norteamericanas con la misión de prepararse bien desde lo físico y desde lo futbolístico. Luego del buen triunfo logrado ante Millonarios de Bogotá, ahora el Millo se mide ante el San Pablo.

En el Estadio Al-Lang Stadium, Saint Petersbug, los conducidos por Gallardo buscarán este jueves llegar a la final de la Florida Cup ante el equipo de Rogerio Ceni. Cabe destacar que en caso de igualdad, se definirá desde los doce pasos.

Por otra parte, en cuanto al factible once que salga a la cancha, el Muñeco tiene en mente colocar un equipo repleto de jugadores alternativos. ¿Por qué?, para no sobrecargar al resto, y teniendo la posibilidad de realizar varios cambios, es una buena prueba para los que no tienen muchos minutos.

PROBABLES FORMACIONES:

RIVER PLATE (3-4-1-2): 25-Enrique Bologna; 29-Gonzalo Montiel, 3-Arturo Mina, 21-Iván Rossi; 18-Camilo Mayada, 5-Nicolás Domingo, 8-Denis Rodríguez, 24-Facundo Medina; 35-Tomás Andrade; 7-Rodrigo Mora, 19-Iván Alonso. DT: Marcelo Gallardo

SAN PABLO (3-4-3): 12-Sidão; 27-Maicon, 33-Breno, 3-Rodrigo Caio; 2-Bruno, 28-Araruna, 23-Thiago Mendes, 18-Julio Buffarini; 7-Neilton, 9-Andrés Chávez y 10-Christian Cueva. DT: Rogerio Ceni.

DATOS DEL PARTIDO:

Cancha: Al-Lang Stadium, Saint Petersbug (Estados Unidos)

Hora: 21.00 (Argentina)

TV: Fox Sports