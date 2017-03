River fue una sombra ante Unión y se aleja cada vez más de Boca

Embed

Un River Plate sin sorpresa y con demasiada previsibilidad, igualó 0 a 0 con Unión de Santa Fe en un discreto encuentro disputado en el estadio Monumental por la décimoquinta fecha del torneo de Primera División.El equipo de Marcelo Gallardo fue una sombra y con este resultado se aleja aún más de la punta, mientras que Unión lleva dos fechas sin perder.Entre semana River debutará en la Copa Libertadores ante Deportivo Independiente Medellín de Colombia.Previsible, sin sorpresa y lo que fue más alarmante, sin una definición de juego, River se dejó ganar el terreno, la iniciativa y nunca se sintió cómodo con lo que le propuso Unión, que sin demasiado, fue más que el local.River no tuvo en el primer tiempo un circuito de juego, porque Unión manejó el mediocampo, en especial por la tarea de Pittón y De Iriondo, en una zona en la que Arzura no hacía pie.Todo lo que River esbozó, fue más por arrestos individuales, aunque también en esas decisiones fue impreciso y terminó siendo repetitivo.A los 25, en la única triangulación del primer tiempo, Mora elevó el remate tras una buena combinación entre Mayada y Driussi en el área rival.Sin embargo, el Tatengue logró llevar algo de peligro, cuando a los 27 el remate de De Iriondo desde afuera del área que Batalla sacó por encima del travesaño. River acomodó un poco las fichas y en el final casi abre el marcador con un remate de Auzqui que se fue por encima del travesaño. . Ni el ingreso de Alario fue gravitante.River salió decidido a tomar las riendas del partido, algo que había evidenciado sobre el final de la primera etapa, y con un "Nacho" Fernández que hizo gala de su pegada y estrelló el balón en el travesaño del Tatengue.Pero el equipo "millonario" no supo aguantar ese ritmo que se autoimpuso y Unión, luego de los primeros 10 minutos complicados, salió del acoso con presión en el mediocampo y apretando a la última línea local.Los errores de conceptos, en algunos casos, tuvieron el efecto de un boomerang en la defensa de River, porque Lollo dejó una pelota corta que robó Gamba y de manera providencial Batalla anuló su intento saliendo del área.En ataque River se diluyó, pese a que Gallardo mandó a Alario por Auzqui, pero el flaco santafecino no fue asistido como debía, y así cada avance terminó en las manos de Nereo Fernández o en un despeje defensivo.Una sola jugada generó River en ese contexto, cuando a los 25 un centro de Martínez lo conectó Driussi, pero a las manos del arquero.En el final, cuando River solo apostó a pelotazos y centros para Alario y Alonso -ninguno de manera frustífera- Batalla debió jugarse el todo por el todo ante Vadalá para evitar el gol.