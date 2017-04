River ligó, le ganó a un complicado Tigre y se arrima a Boca en la tabla

Embed

River Plate sacó el máximo provecho a las ocasiones que tuvo a su favor y venció a Tigre por 2 a 0, en un duro cotejo que se disputó en Victoria por la vigésima fecha del torneo de Primera División.El conjunto "millonario" se impuso con los goles de Sebastián Diussi, a los 7 minutos, y Rodrigo Mora, a los 34, ambos en el segundo tiempo.Con este triunfo River llegó a su quinto triunfo consecutivo y suma 38 puntos, igual que Estudiantes y uno menos que Newell`s, y seis unidades de Boca, el único líder.El primer tiempo tuvo un vértigo impresionante, por que Tigre propuso un partido de marca cercana en el mediocampo, y River buscó hacerse fuerte en el dominio del balón.En ese juego estratégico de no ceder espacios y de encontrarlos, River tuvo en "Nacho" Fernández a su hombre más inteligente, tocando de primera y habilitando lugares poco frecuentados por el rival.El "millonario" volcó su ataque sobre la izquierda, con la dupla conformada por Casco y Rojas, ya que el "Pity" Martínez tuvo poca fortuna a la hora de tomar la mejor decisión.Sobre los 14 Rojas tuvo la primera acción clara con un remate desde la izquierda que se fue cruzando el área junto al otro palo del arco de Ibáñez.Sin embargo, el "matador" respondió con un tremendo remate de Castro que Batalla despejó con una mano.River se apoderó del balón, lo hizo circular y Tigre careció de la mejor versión de "Cachete" Morales por ende Rincón y Luna no tuvieron quien les aporte fútbol.Alario, sobre los 29, llegó por la izquierda y su remate fue despejado por el arquero local, y el equipo de Victoria respondió con un remate de Diego Sosa que se fue cerca del poste.Para el complemento la capacidad de Driussi para capturar una mala entrega de Galmarini a Ibáñez, se transformó en el primer gol de River, ya que el goleador tocó de zurda ante la salida del arquero.En desventaja Tigre descuidó algunos flancos, se adelantó en terreno "millonario" y River retrocedió y apostó a un juego más de velocidad en la salida.La defensa visitante tuvo trabajo, pero Batalla no pasó sobresaltos, en gran medida por que la zaga central de la "banda" estuvo acertada para salir jugando o bien revolear el peligro.El cansancio se hizo notar en los jugadores de River, que entre semana venció a Melgar (4-2) por la Copa Libertadores, y por eso el "muñeco" Gallardo sacó a "Nacho" y Domingo por Palacios e Iván Rossi.Pero el mejor cambio de Gallardo fue sin dudas el ingreso de Mora por Driussi, y el uruguayo no lo defraudó, ya que capturó un balón en la puerta del área y sacó un tremendo derechazo que hizo estéril la volada de Ibáñez.Con amor propio Tigre fue a buscar el empate, no tan merecido por lo hecho hasta el momento, y tuvo alguna acción a los 38 cuando Batalla le tapó con el pie un mano a mano a Morales.Tigre se repitió en los avances, pero River parece haber encontrado el equilibrio defensivo y cada vez que tuvo ocasión de atacar lo hizo, aunque sin poder concretar más.