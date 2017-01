River no se resigna: nueva oferta millonaria por el jugador del verano

River no se resigna. Por eso redoblará la apuesta y hará un nuevo intento en el grato nombre de Walter Montoya. La dirigencia millonaria formalizará una propuesta superadora a la inicial, que fue de 5 millones de dólares brutos y considerada baja en Arroyito, en pos de llevarse al volante derecho. Según constató este medio, desde Núñez llegará hoy el flamante planteamiento formal de 5 millones pero netos para los auriazules. De ser así, la dirigencia canalla deberá responder. Aunque ya avisaron en off que "si quieren hacer otra proposición debe ser superadora a la de Boca, que está dispuesto a abonar cuatro millones de dólares netos más la mitad de los derechos del jugador Zuqui, que oscila en 1,5 millón". A este cuadro de situación y un posible conflicto de intereses en el medio hay que sumarle que Genoa no se bajó de la puja por llevarse al mediocampista.

Montoya sigue entrenando en el country junto al plantel profesional canalla. En realidad viene haciendo desde hace unos días hincapié sólo en lo físico, porque el cuerpo técnico no quiere exponerlo al roce para evitar cualquier lesión a hora de realizar un trabajo con pelota.

Mientras que fuera de la cancha, el representante del volante derecho sigue en Italia tratando de activar diversos sondeos que hay por el jugador del momento. Y los dirigentes de Central continúan abiertos y expectantes a cualquier nuevo ofrecimiento ante la necesidad de desprenderse del chaqueño por pedido del propio futbolista.

El resumen de ayer que llegó vía Europa es que Genoa "sigue firme con su propuesta (5,5 millones de euros brutos)". Lo nuevo que está viendo el club de la región de Liguria es la posibilidad de garantizar de otra manera los pagos correspondientes. Eso hace que el interés y las chances de venderlo a Italia sigan en pie.

A la vez, el empresario Daniel Luzzi tuvo un contacto con la gente de Sassuolo. Pero por el momento pidieron más tiempo, a lo que el agente del mediocampista fue determinante en su respuesta: "Más tiempo no hay", expresó. Por lo tanto, los verdinegros se bajaron de la intención de sumar al hombre de Machagai.

Por otra parte, en la península itálica además ayer se concretó una reunión con representantes de dos clubes importantes de España. "Lo que sucedió es que ambos argumentaron querer al jugador, pero me remarcaron que para junio, no para estos momentos", afirmó el representante de Montoya en contacto con este medio desde el Viejo Continente. "Y como el jugador pidió salir ahora, entonces debemos respetar lo que quiere pese a que uno por ahí puede pensar diferente", acotó.

En medio de versiones y rumores, ayer se conoció que River hará hoy una mejora de la oferta inicial. Esta vez de 5 millones de dólares limpios para la tesorería canalla. No obstante, habrá que ver luego cómo quedará planteado el cuadro de situación porque Boca no se bajó de la puja por contar con el volante sensación del momento.

También habrá que seguir de cerca la postura de la dirigencia de Arroyito una vez que tengan frente a sus ojos la firme oferta. Es que pese a que no lo exterioricen, no ven con buenos ojos vender al jugador al millonario por diversos factores. Por eso se encargaron de dejar en claro que "si tienen la idea de querer meter en la negociación a algún porcentaje de jugadores, de Solari específicamente, directamente no entrará en consideración la propuesta".

Además reflejaron en todo momento: "Desconocemos cuánto podrían ofertar. Pero deberá ser superadora a la de Boca, que es de cuatro millones de dólares netos más la mitad de los derechos económicos y el total de los derechos federativos del jugador Zuqui, que oscila en 1,5 millón. Ahí ya estamos hablando de una venta de 5,5 millones limpios para el club".

Está claro que si finalmente Genoa no pone sobre la mesa esta vez las garantías que están exigiendo los auriazules, la puja se centrará entre los dos pesos pesados del fútbol nacional: River y Boca. Y ahí ya se abrirá un nuevo capítulo que puede generar algún que otro cortocircuito.