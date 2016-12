River: parches, regresos y una ausencias clave en el mediocampo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aguardará el regreso de los jugadores convocados a las fechas de Eliminatorias Sudamericanas, el ecuatoriano Arturo Mina y el paraguayo Jorge Moreira, para definir el equipo que enfrentará a Newell´s el domingo próximo, por la décima fecha del Campeonato de Primera División.



El lateral paraguayo, Moreira, quien no jugó ante Bolivia y sumó 90 minutos frente a Perú, y el defensor central ecuatoriano Mina que también disputó sólo uno de los dos partidos, recién serán parte del entrenamiento del jueves.



De este modo, el equipo que no contará con la presencia del capitán Leonardo Ponzio, quien llegó a la quinta amarilla y tendrá el regreso de Jontana Maidana ya recuperado del desgarro, se definirá en la práctica de fútbol del jueves a la mañana.



La idea del entrenador es ubicar a Camilo Mayada en el lateral izquierdo y que Moreira juegue en su posición habitual de lateral derecho para ordenar la defensa que deberá terminar el año, ya que Milton Casco no jugará hasta 2017.



Si bien no hay confirmación el probable equipo sería con Augusto Batalla; Moreira, Maidana, Mina y Mayada; Andrés D´Alessandro, Joaquín Arzura, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.



El plantel que trabajó en el predio de Ezeiza sin jugadores lesionados se movió con una rutina en dos grupos que intercalaron ejercicios de potencia y aspecto técnicos con pelota en espacios reducidos.



El equipo trabajará nuevamente el jueves en el predio de Ezeiza desde las 9.30 a puertas cerradas, lo mismo sucederá el viernes y el sábado la lista de jugadores concentrados viajará a Rosario.



River, que viene de empatar con Estudiantes 1-1 y suma 16 unidades, visitará a Newell´s, que luego de vencer en el clásico a Rosario Central empató con San Lorenzo (2-2) y perdió ante Racing 2-1 la fecha pasada.