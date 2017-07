River visita a Melgar de Perú con mayoría de jugadores suplentes

Embed #VamosRiver ⚪️⚪️



River jugará este jueves, desde las 21 (televisará Fox Sports), en el estadio Monumental de la UNSA en la ciudad de Arequipa, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez.Marcelo Gallardo, entrenador de River, no contará con el delantero uruguayo Rodrigo Mora, quien padece sinovitis en la cadera derecha, ni con Iván Rossi, quien sufrió una distensión en recto anterior izquierdo.Los dos, que en primera instancia iban a jugar de entrada ante Melgar, se sumaron a la lista de lesionados que ya integraban Luis Olivera, Milton Casco, Denis Rodríguez e Iván Alonso.Además, el defensor Gonzalo Montiel y el mediocampista Exequiel Palacios están con el seleccionado sub-20 argentino que jugará el Mundial de Corea del Sur.Por eso, Gallardo no podrá darles descanso a más titulares de cara al partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata del lunes próximo por el torneo local, en el estadio del Bosque.Después de la victoria en el superclásico ante Boca, de visitante, del último domingo por 3 a 1 que acercó a River a cuatro puntos del líder xeneize con un partido menos (tiene pendiente el choque frente a Atlético Tucumán), el Muñeco no quiere dejar de lado el campeonato de Primera División.Sin embargo, los únicos dos que no viajaron a Perú de los habituales titulares fueron el defensor Jonatan Maidana y el mediocampista Leonardo Ponzio.River, de todas formas, presentará un combinado de mayoría de habituales suplentes ante el Melgar peruano por la quinta jornada de la Copa.Solamente el arquero Augusto Batalla, los laterales Jorge Moreira y Camilo Mayada y el delantero Lucas Alario serían parte del equipo titular.El conjunto millonario lidera la zona con 10 puntos -tres victorias, un empate- y es escoltado por Emelec de Ecuador (siete), Independiente Medellín de Colombia (seis) y cierra Melgar con tres unidades.Melgar, subcampeón de la Liga peruana, logró esos tres puntos en la primera jornada al vencer a Emelec por 1-0, ya que después acumuló tres derrotas consecutivas: contra River Plate (4-2) y dos ante Independiente Medellín (2-0 y 1-2).Un empate o una victoria le asegurarán el primer puesto a River. En tanto, Melgar deberá ganar los dos partidos que le quedan frente a River de local y en su visita a Emelec para poder aspirar a entrar entre los mejores segundos de la Copa.