El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda Rogelio Frigerio, dijo que la desaparición de Santiago Maldonado "no es un caso policial más" para el Gobierno y lamentó que "pasaron 50 días" desde que el joven fue visto por última vez y que aún están "lejos de saber qué ocurrió".

Durante una entrevista al canal LN+, Frigerio señaló que no va hacer ninguna hipótesis sobre lo que le ocurrió al joven artesano, ya que "si un funcionario público, con responsabilidades, opina y da un parecer sobre lo que cree que ocurrió, está creando confusión sobre el trabajo de la Justicia".

Y agregó: "Nosotros criticamos lo que dijo la ex presidenta (Cristina Fernández) sobre el caso (del fallecido fiscal Alberto) Nisman, que primero dijo que fue un asesinato y después fue un suicidio, no vamos a entrar en ese juego", explicó.





Respecto a si el caso Maldonado podría afectar electoralmente al oficialismo, el ministro respondió que eso es "lo menos trascendente", sin embargo aseguró que "gran parte de la oposición está usando este caso tan delicado y tan tremendo para sacar provecho electoral".

Frigerio sostuvo que la desaparición del joven artesano de 28 años "no es un caso policial más, es un caso que nos tiene ocupados y preocupados desde el primer momento".





"Lamentablemente pasaron 50 días y estamos lejos de saber qué ocurrió, pero es un caso que tiene la Justicia", y remarcó que "desde el Estado, como auxiliar de la Justicia, estamos tratando de encontrarlo, pero no sabemos qué pasó".





El ministro también defendió el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y enfatizó que la funcionaria dijo, desde un primer momento, "que no iba a inculpar a Gendarmería porque no había ninguna prueba, como no hay hoy".