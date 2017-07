Rogelio Frigerio: "Yo siempre la defiendo a Carrió, es una gran dirigente"

Rogelio Frigerio - Ministro del Interior 23-05.mp3

El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, conversó con Luis Novaresio y se refirió a las declaraciones de Elisa CarrióRepasá las frases mas importantes de la entrevista"No la vi porque estaba en la Cena de Conciencia. Yo siempre la defiendo a Carrió, es una gran dirigente, es fundamental para Cambiemos y es la co fundadora de nuestros espacio. Si ella tiene información sobre encubrimiento de un funcionario de este Gobierno al Gobierno pasado que lo diga, como lo hizo siempre. Ella sabe que Mauricio Macri no apañará a nadie en el tema delictivo."- El Gobierno protege a Julio De Vido?:" Este gobierno desde que asumió está trabajando en una República con independencia de poderes, le soltó la s manos a la justicia para que investigue a todos. Hay que preguntarle a la Justicia lo que pasa con Julio De Vido, no al Ejecutivo."-"No tengo el detalle de Sueños Compartidos, nosotros todo lo sospechoso lo denunciamos en la Oficina Anti Corrupción que lo denunció en la Justicia, me parece que no hay que anticiparse."- Teme que Carrió rompa con Cambiemos?: "Cambiemos está más solido que nunca, pocos daban porque Cambiemos se constituya y se consolide, y eso está pasando. Todos los días trabajamos porque vemos que es el espacio político con más seguidores y más importante para la sociedad."- Esteban Bullrich confirmó que Facundo Manes encabezará la lista en provincia: "La listas no están cerradas. Manes tiene ganas de participar, es una persona reconocida."- Certificado de viviendas: "Es una tarea vinculada con el Desarrollo Social, nosotros trabajamos a través de hábitat a los barrios más vulnerables."-"4100 son los barrios vulnerables, este relevamiento nos permite saber cuál es nuestro desafío. Le entregaremos el certificado de domicilio que es muy importante. Después veremos la realidad de cada uno para ver cómo seguimos avanzando en la solución de los problemas, porque hay barrios que no tienen servicios públicos."- Les cambia que Cristina Fernández sea candidata: "No, ese es un problema para el Frente para la Victoria que debe resolver quiénes son los candidatos, lo que se vota en octubre es ver como viene la gestión y una conformación del cambio o la vuelta al pasado."